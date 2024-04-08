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女足》曾雯婷辭去穩定教職工作 專職踢高雄先鋒因爸爸一席話

2024/04/08 16:06

木蘭聯賽13日開踢（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕曾雯婷過去踢木蘭聯賽都是兼職，只能邊教球、邊練球，但本季她辭去教職工作，要穿著高雄先鋒女足戰袍拚完整季賽事，她表示，其實自己猶豫很久，但她的父親曾告訴她，如果有機會就要勇敢嘗試。

2024年台灣木蘭聯賽14日登場，今年有6隊參賽，包括尋求衛冕的台中藍鯨、台北熊讚、新北航源、高雄先鋒、花蓮女足和戰神隊。

曾雯婷上季就在高雄踢球，她平日有一份正職工作，在大同國小當教練教球，下班後再去練球，她苦笑表示，其實上班就上了8小時，下班還練2小時，真的身心俱疲，也比較容易受傷。

不過，高雄先鋒在季後給了她一紙全職合約，讓她陷入夢想與現實的拉扯，畢竟教職是一份穩定工作，是否該一股腦的投入足球夢，她說：「我當初也在兩邊拉扯滿久，我會真的決定要挑戰，是因為爸爸離開，爸爸還在的時候，他常常告訴我，有機會就去嘗試，勇敢挑戰自己，如果真的想做，就要做到最好，不要讓自己留下遺憾。」

不只是想起爸爸的話，曾雯婷說媽媽也很支持她，加上球隊很有誠意，今年在球衣設計、LOGO都很棒，讓她決定要好好珍惜機會，而且將此視為挑戰去拚，而她本季也接下隊長一職，希望帶隊拚出好成績。

木蘭聯賽在13日開踢，今天舉行賽前記者會，花蓮女足因強震影響並未派代表到場，她們首戰對手為高雄先鋒，至於台中藍鯨將在開幕戰出戰新北航源，戰神對上台北熊讚。

高雄先鋒女足隊長曾雯婷（記者吳孟儒攝）

高雄先鋒女足隊長曾雯婷（記者吳孟儒攝）

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