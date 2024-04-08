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MLB》「天才小史」因傷無法重返投手丘 抱憾退休仍慶幸一件事

2024/04/08 17:35

史崔斯伯格2019年拿下世界大賽MVP。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民隊「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）在昨日正式宣布從大聯盟退休，在聲明中他流露自己無法重返投手丘的遺憾，但慶幸自己能夠生涯都效力於國民隊。

史崔斯伯格在大學時期就是名滿天下的大物投手，近年來只有去年海盜王牌史基斯（Paul Skenes）被認為能觸及他大學時的評價。進入大聯盟後史崔斯伯格寫下許多紀錄，儘管最終因傷未能常保顛峰狀態，生涯仍留下113勝62敗，36.6fWAR（綜合貢獻值）的不俗表現，更幫助國民隊在2019年拿下世界大賽冠軍。

史崔斯伯格在退休聲明中提到，他在不斷嘗試重返投手丘上的過程中理解，傷病已經讓他不再能於大聯盟層級投球，儘管他總是希望能投更多比賽，但理解到自己能將生涯全部都奉獻給唯一一支球隊仍讓他感到安慰。

在聲明中史崔斯伯格亦表示，自己從小的夢想就是贏下世界大賽冠軍：「感謝許多教練、隊友還有醫護人員，我兒時的夢想在2019年實現。」不過史崔斯伯格就是讓自己夢想實現的最大推手，在7戰4勝的世界大賽當中，他對太空人2場先發都奪勝，整個季後賽拿到5勝0敗，防禦率1.98。

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