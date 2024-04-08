HBL乙級》全國決賽明登場 柏力力王振原先分享圓夢經歷

高中籃球乙級聯賽全國決賽明天登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽將於4月9日至13日於板橋體育館開打，今天邀請過去曾幫助彰化高中拿下乙組冠軍的彰化柏力力球員王振原分享自身經歷，鼓勵大家勇於追夢。

歷經預、複賽激戰，全國男、女8強全數出爐，男子組方面，建國中學今年要挑戰3連霸，另外還有慧燈高中、高師附中、嘉義高中和彰化高中，開南高中和台東高中首度闖進全國8強。

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女子組方面，上屆冠軍莊敬高職轉戰甲組，屈居亞軍的桃園陽明高中捲土重來，盼能找回過往5連霸的榮光，另外還有內湖高中、四維高中、宜蘭高商、馬公高中與屏東高工，而首度闖入8強的台中女中和台中家商表現也備受矚目。

王振原曾於104學年度幫助彰化高中拿下冠軍，大學加入政大雄鷹也曾隨隊拿下冠軍，之後在2021年PLG選秀獲得夢想家青睞，後來轉戰SBL彰化柏力力。

回憶過去在彰中的生活，王振原表示，幾乎所有時間都拿來讀書、打球跟休息，「彰化高中是彰化很不錯的學校，打球之餘，課業也要兼顧，所以得犧牲玩樂的時間拿來讀書。」但他認為，高中階段收穫很多，那時候教練教會他要想辦法解決問題，不要找藉口，「這對我來說一輩子受用。」

進入政大後，王振原坦言，隊友都是天才型的球員，自己和他們的實力有些落差，但他也不會妄自菲薄，學習只跟自己比，而不是跟別人比較，確保自己持續進步。

王振原這季加入柏力力，他提到，由於在PLG上場時間少，到了SBL時間較多，讓他慢慢找回比賽的感覺，「沒有球員不想上場的，目前體能是得要繼續加強之處。」不過，王振原希望在SBL有好表現，歷練後能再次回到職籃舞台。

高中乙級聯賽男子8強隊伍。（記者粘藐云攝）

高中乙級聯賽女子8強隊伍。（記者粘藐云攝）

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