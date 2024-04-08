NBA》不希望詹皇父子同隊打球？ 巴克利受訪說明原因

詹姆斯（左）、布朗尼（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前不久詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）宣布投入今年NBA選秀，究竟能否迎接史上第一次父子同隊打球引起全世界籃球迷的關注，對此名將巴克利（Charles Barkley）卻直言不希望看到詹姆斯父子聯手打球。

在CNN節目中，巴克利談到詹姆斯父子聯手時表示:「我不想讓詹姆斯和他的兒子同隊打球，我希望他兒子能靠自己在聯盟中打出名號。如果他去詹姆斯的球隊，我認為這會讓他受到太多關注，因為詹姆斯是這個世代最受矚目的球星，我認為這個孩子需要走自己的路，這樣他才能成長為一位真正的球員並有所成長，你不會希望你的孩子剛進聯盟就承受與詹姆斯同隊的壓力，所以我不想讓他和詹姆斯一起打球。」

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父子同隊打球對於NBA來說是個從未發生過的案例，雖然絕對能吸引大量的鎂光燈，但這對布朗尼的籃球生涯來說卻不見得會是一件好事。首先詹姆斯不僅是全球最知名的籃球員之一，且他不論在哪一隊打球該隊都會成為目光焦點，若他選擇與布朗尼聯手但布朗尼表現不佳時，所有壓力都會落在布朗尼身上，但要求一個年僅19歲的新秀一進聯盟就要成為對比賽有貢獻且不太能犯錯的球員並不實際。除此之外在詹姆斯希望能於生涯末年再度奪冠的情況下，布朗尼與詹姆斯同隊能否獲得足夠上場機會磨練自己的球技也會是一大問號。

雖然目前仍無法判斷詹姆斯與布朗尼團隊的規劃為何，同時布朗尼也沒辦法完全控制自己被哪支球隊選擇，但他可以決定是否重返大學，唯一可預期的是無論今夏詹姆斯團隊做出什麼決定都會對新賽季NBA的生態產生一定影響。

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