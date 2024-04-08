HBL乙級》帶領建中拚3連霸 學霸周軒進未來要赴美學醫

（左起）建中教練高崇壽、隊長周軒進。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽將於4月9日至13日於板橋體育館開打，建國中學今年要挑戰3連霸，高三隊長周軒進希望能帶領大家捧起金盃，未來他也將赴美深造，投入醫學領域。

高三、191公分的周軒進國中就讀龍門國中，考進建中後繼續唸普通班，雖然必須同時兼顧課業和籃球，他不認為辛苦，反而認為籃球帶給他更多上學的動力，「加入籃球隊讓我有歸屬感，今年擔任隊長，也學習怎麼帶領大家。」

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雖然周軒進相當欣賞富邦勇士球星林志傑，但他未來不打算往職業球員發展，課業成績不錯的他選擇第3類組，未來想從事醫學方面的工作，目前已申請上美國猶他大學，另外也報名匹茲堡大學，還在等最後結果。

提到如何兼顧學業和籃球，周軒進說：「唸書累了就去打球，打球累了就去讀書，都算是一種紓壓。」他透露，平常一周訓練兩次，但近期要備戰全國決賽，清明連假特別加強體能。

提到這次全國決賽，周軒進表示，因為複賽表現沒有預期的好，希望這次可以不要想太多，但保持著興奮的心態來面對比賽。

建中籃球隊共有18人，但並非全部都是體資生，教練高崇壽表示，隊上有3分之2為體資生，另外3分之1留給一般生，讓大家都有圓夢的機會。

要兼顧課業和籃球雖然不容易，高崇壽認為，無論是體資生、一般生，彼此都能學習對方優點，交流球技和課業，且球員都很自律，無須師長特別要求，成績都能維持一定水準，打籃球也剛好提供大家一個紓壓的管道。

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