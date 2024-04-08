棒球》王建民啟蒙教練領軍3年 省躬國小台南賽首奪冠闖進全國

台南市南區省躬國小棒球隊在今年TOTO盃南市選拔賽首度奪冠，獲得台南少棒組隊權進軍全國賽。（圖：省躬國小提供）

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南市南區省躬國小棒球隊在前旅美投手王建民、胡金龍等多位職棒好手啟蒙教練劉永松帶領下，在今年TOTO盃南市12支隊伍選拔賽脫穎而出，冠軍賽省躬4比0擊敗安慶。校方說3年整軍有成，終於開花結果，球隊訓練導入運動科學更趨專業，有質的飛躍表現，一掃過去戰力不足在比賽中後段遭逆轉的困境。

近兩年來，省躬國小更招募陳嘉偉教練和劉永松昔日子弟兵袁迺翔教練加入，不僅厚實球隊的訓練深度，更把球隊總教練劉永松的教學理念和經驗傳承下去。

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劉永松表示，此次冠軍戰，省躬隊主力投手陳良壹更是完投完封對手。這次賽前特別由陳嘉偉與袁迺翔兩位教練在投手丘上與小球員進行實戰打擊，教練們犀利的變化球讓小球員對變化球的打擊節奏有深刻體驗，更讓球員在本次賽事中展現對變化球的掌控力，以全勝之姿奪得冠軍。

身兼球隊隊長的王牌投手陳良壹笑說，在畢業前終於達標水平，很感謝劉永松總教練平時指導與耳提面命，自己也以身作則帶領團隊邁向更好；同時也牢記市府體育局長陳良乾愛的叮嚀，在球技養成之餘，不忘孝順父母、尊敬師長，有健康的身心追求自我成長。

省躬國小校長謝辰育指，在競爭的環境下，感謝家長們陪伴支持，放手讓孩子有進步的機會，運動訓練與競技過程就是最好的訓練！透過參與運動訓練和比賽的過程，培養孩子強健的體魄、自信心、專注力、團隊精神、判斷、決策力、耐挫力、承擔失敗等未來社會需要的人格特質，這是成立棒球隊讓孩子學習運動最大的目的，省躬棒球隊員有36人，在劉永松3年培養訓練，終於開花結果，希望小球員們持續精進成長。

省躬學務主任張瑾玥說，很感謝後援會長林隆昌與所有副會長、全體會員們、家長會長林沛君及前會長黃國勳、黃金勝全力支持，籌措經費挹注棒球隊，有後援會支持，近兩年球隊不必再為經費到處募款，能專心訓練也逐漸打出成績，

南市議員盧崑福平時贊助經費、市議員林美燕也在寒暑假補助球隊午餐，使球隊獲得滿滿的愛與後盾，也希望得到外界肯定贊助球隊，讓地處台南較偏遠的省躬球隊能再創佳績。

台南市南區省躬國小棒球隊在今年TOTO盃南市選拔賽首度奪冠，獲得台南少棒組隊權進軍全國賽，學校師長、家長會與後援會祝賀同慶。（圖：省躬國小提供）

台南市南區省躬國小棒球隊在今年TOTO盃南市選拔賽首度奪冠，獲得台南少棒組隊權進軍全國賽。（圖：省躬國小提供）

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