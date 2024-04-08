路跑》352天跑步16000公里！「英國阿甘」從非洲最南跑到最北成就史詩壯舉

庫克（Russ Cook）7日抵達非洲最北端。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國男子27歲男子庫克（Russ Cook）從去年4月22日開始，從非洲大陸最南端厄加勒斯角（Cape Agulhas）出發，克服健康、簽證、武裝搶劫等重重考驗後，4月7日抵達非洲最北端、突尼斯的安吉拉角（Cape Angela），在351天內跑了相當於385場馬拉松、逾1.6萬公里的史詩般路程，成為史上跑步縱貫非洲的第一人，還幫慈善機構募到了近2800萬台幣善款，抵達終點前，來自世界各地粉絲陪跑的畫面，完美復刻電影「阿甘正傳」經典橋段。

《法新社》報導，庫克原本打算用240天完成這次挑戰，不過途中遇上不少困難，這趟旅程對這名極限跑者來說，不僅是跑步那麼簡單而已，他和團隊在安哥拉遇上持槍搶劫，在剛果共和國被持砍刀的人挾持。他本人也曾在取得阿爾及利亞簽證時遭遇困難，險些讓整個計劃毀於一旦。

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當庫克抵達撒哈拉後，為了躲避烈日，他必須選在夜間跑步。到了奈及利亞時，庫克身體出現疼痛，醫師囑咐他要減少每天前進的里程數，但他仍堅持向前邁進。

就像電影「阿甘正傳」一樣，滿臉大鬍子的英國阿甘庫克，在突尼西亞跑最後一段路時，有一大群人來陪他一起跑，這些人來自世界各地，當庫克在社群網站上發出「穿雲箭」後，粉絲們紛紛來相見，陪他跑完最後一段路。

完美復刻電影「阿甘正傳」經典畫面，眾人陪庫克跑。（路透）

庫克完成壯舉後說覺得有些疲累，但他已經成功為兩間慈善機構籌得合共逾69萬英鎊善款（約279萬元台幣），除了幫助無家可歸的年輕人，也致力喚起外界對西撒哈拉原住民的關注。

庫克20歲之前曾有酗酒、賭博等壞習慣，家人朋友都離他而去，人生跌至低谷。21歲時他洗心革面，藉著運動改過自身，並參加人生第一場半馬拉松。自此之後，他無跑不歡，從跑步之中重建自信，重拾人生新方向。

庫克在在351天內跑了相當於385場馬拉松。（美聯社）

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