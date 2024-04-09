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MLB》洋基二年級生脫胎換骨！ 金手套捕手狂讚：完全不同等級

2024/04/09 07:06

沃爾普休賽季的調整成功反應在開季的好表現上。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基二年級生沃爾普（Anthony Volpe）在本季表現大躍進，開季打擊率破4成，攻擊指數高達1.092，陣中金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）與隊員以及教練都大讚其成長之迅速。

沃爾普在2022年、2023年初分別位居大聯盟百大新秀第8與第5名，去年開季洋基便讓當時僅在3A出賽21場的他直升大聯盟，去年整季都待在大聯盟的他攻擊表現並不理想，雖敲出21轟跑24次盜壘，但吞下167K，打擊率只有2成09，攻擊指數0.666。守備上沃爾普在菜鳥年就表現精彩，季末摘下游擊手金手套獎。

本賽季沃爾普脫胎換骨，他休賽季選擇讓自己的揮棒變得更平，以此涵蓋更多好球帶的範圍，並得以跟上位置偏高的速球，同時他也保持耐心、提高本壘板紀律。在今年季初的9場比賽，沃爾普打擊率高達4成24，選到4次保送吞下7次三振，上壘率4成86，攻擊指數高達1.092，繳出2場猛打賞表現，跑出3次盜壘成功。今年沃爾普每打席平均看了4.5顆球（去年3.88），對首球的揮擊率從去年28.8%下滑到10.5%。

在昨日洋基擊敗藍鳥一戰，沃爾普單場3安猛打，跑出2次盜壘成功，賽後崔維諾稱讚他：「我感覺我看過很多他這年紀的孩子做出這樣的事情，但都沒有他這麼快。」、「他對比賽的反應跟去年是完全不同的等級，他展現出他所做的調整。就我的角度上來看，這真的非常有趣。」

該場比賽敲出滿貫砲的致勝大功臣史坦頓（Giancarlo Stanton）同樣盛讚沃爾普，他表示，「還有什麼他沒做到的？」、「他在防守上無所不能，他把球打進球場內的每個地方。他在壘包上為對手製造混亂。」

沃爾普單場雙盜。（資料照）

總教練布恩（Aaron Boone）也大讚：「他開始看起來像一位完整的、全面的、真的很棒的球員。」

比賽中，沃爾普於8局球隊6：3領先時敲出初速達98.9英哩的反方向安打，接著他快腿盜上二壘，接著再盜上三壘，後續靠隊友安打跑回來得分，洋基該局打進2分取得5分領先，使教練得以省下勝利組牛棚，給他們多的休息時間。

洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）說：「這些微小的play能產生巨大的不同。這就是沃爾普的下一步。這些改變比賽的時刻。不只是今天的比賽，還有明天的比賽。這就是當你成為對球隊更有價值的球員的時刻。很明顯他現在就有這種特質。」

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