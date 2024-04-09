金恩盃》台灣隊今戰中國 葛蘭喬安娜喊話拿出最強武器、謝淑薇練球引關注

葛藍喬安娜。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024金恩盃亞大區一級賽事今天開打，台灣隊上午10點首戰碰上中國，雖然陣中3位單打梁恩碩、葛藍喬安娜和楊亞依相較於對手都還非常年輕，但葛藍喬安娜相當期待能和強大的對手較量。

大會昨天舉行賽前會議確定對戰組合，台灣隊首日碰上地主中國隊，22歲的葛藍喬安娜表示，難得有機會可以跟那麼好的選手較量，也不覺得會輸給對手，「畢竟也要看當天的狀況，就是把該做的做好，盡全力去做，知道她們強，但也會努力把自己最好武器拿出來。」

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第一次來打金恩盃，因為很久沒有打紅土，練完肩膀稍微有點痠痛，不過葛藍也是拚勁十足，「腳步盡量再積極一點，讓自己擊球點不要太高，對於手的負擔也比較沒有那麼重，就是好好吸收經驗，希望可以找到自己最好的狀況，給這週賽事一個好的開始。」楊亞依認為，不管最後能對上哪位中國選手，自己都很期待，「盡全力放開去打，結果就順其自然吧。」

碰上這次6隊中最強的中國隊，教練何智仁認為對陣中年輕的3位單打好手來說，是非常棒的學習機會，「這次我們的目標其實也是為了奧運做備戰工作，陣中兩位雙打都是大賽經驗豐富的選手，3位年輕單打都是年輕世代，不管本屆還是未來都很看好她們的表現，所以現在能對上中國，對她們來說會是很好的學習機會。」

今年在澳洲豪奪女雙、混雙雙冠，又重回世界球后的謝淑薇，昨天下午現身球場，把握正式開賽後最後練習機會，謝淑薇沒有找陪練員練球，而是與哥哥謝政瀛和日本教練藤原里華一起練了約1個半小時的球，謝淑薇不管是在與哥哥底線互相對抽，還是接受藤原教練的場地衝刺訓練都面不改色，看起來狀況相當好。

謝淑薇下午和哥哥謝政瀛前來球場練球，有地主球迷專程來現場追星。（四維體育推廣教育基金會提供）

當地網球學校的小學員們，難得親眼見到世界球后，全都聚集到謝淑薇的練習場地只為一睹球后風采，頻頻拿起手機錄影拍照，當謝淑薇擊球時還會發出陣陣讚嘆。

謝淑薇下午和哥哥謝政瀛前來球場練球，有地主球迷專程來現場追星。（四維體育推廣教育基金會提供）

詹皓晴。（四維體育推廣教育基金會提供）

成都世大運女單銀牌楊亞依練球。（四維體育推廣教育基金會提供）

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