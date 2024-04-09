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MLB》長約綁住未來年輕核心 紅襪外野大物獲8年16億延長合約

2024/04/09 08:34

紅襪23歲外野大物瑞法拉。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲外野大物瑞法拉（Ceddanne Rafaela）今年開季首度從大聯盟出發，據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，紅襪已經與其簽下8年5000萬美元（約16億台幣）的延長合約，體檢通過後將會對外正式宣布。

瑞法拉是今年在大聯盟百大新秀排名第71名，更是紅襪農場第4號大物。瑞法拉的球探報告指出，他具有頂尖運動能力和打擊實力，守備也相當精湛，在2021與2022年被評為小聯盟年度最佳防守球員，更能同時勝任二、三壘與外野的守備任務。值得一提的是，他是史上第17位登上大聯盟的古拉索籍球員。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在春訓就給了瑞法拉一個挑戰，要他拿下先發中外野手的位置，而他也沒有辜負教練的期待，繳出3轟、10打點和打擊率2成70的好表現，為他自己贏得進入大聯盟開季名單的入場卷。瑞法拉目前出賽10場，累積1支二壘安打和2支三壘安打，進帳5分打點，打擊率為2成33。

紅襪積極用長約綁住高潛力的年輕大物，今年3月先與24歲右投（Brayan Bello）簽下6年5500萬美元的合約，期盼他能夠成為新世代「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的接班人。

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