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MLB》對投球計時器爭論感到沮喪 洋基柯爾以短視形容大聯盟說法

2024/04/09 08:47

洋基王牌投手柯爾。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方從去年賽季開始實施投球計時器，今年又更進一步縮短時間，引發部分球員不滿。大聯盟官方稱投手受傷與投球計時器無關。開季因右手肘傷勢缺陣的洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）對此不以為然，認為大聯盟官方的說法很「短視」。

自去年實施投球計時器後，大聯盟今年更縮短時間，壘上無人限時15秒的規定沒有變動，但壘上有人限時20秒，則是再減少為18秒。由於今年季前有許多投手的手臂受傷，讓球員工會發聲明譴責聯盟不顧投手健康，堅持縮短投球計時器。

對於大聯盟、球員工會的爭論，柯爾坦言感到心灰意冷，「我只是對這個爭論的議題感到沮喪，就像我們有離婚的父母，孩子行為不端的問題，我們無法達成一致，糾正孩子的行為回正軌。這並不是說球員有不端行為，而是我們在這裡遇到這一個問題，我們需要達成一致意見，至少試著解決它。」

投球計時器。（資料照，美聯社）

柯爾對於大聯盟官方的說法，指投球計時器不是傷病的一個因素，他認為新制只實施一個賽季，這種說法是「目光短淺」。柯爾說，「我們需要真正了解，也許5年後，投球計時器的影響。但直接否定它，我認為對解決問題沒有幫助。我想這些球員很明顯是這個行業和產品中最重要的方面，對球員的關心應該是雙方最重要的事情。」

柯爾回憶上個賽季出現的一些狀況，當時他因出現手臂疲勞，他相信投球計時器是原因之一，認為自己還能應付這些狀況，「我認為任何一方說這些東西，稱投手的肘部、或是肩膀沒有影響，都是不負責任的，這沒有幫助。」

另一名洋基投手施密特（Clarke Schmidt）認為投球計時器是投手受傷的主因之一，「我認為這肯定是一個因素，我想當你有一個高張力的一局，每次當跑者上壘時，你都要趕快投球，那個投球計時器似乎每次幾乎都是0秒，所以這肯定是一個變數。」

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