MLB》洋基新星沃爾普、索托開轟 條紋軍開季11戰9勝平隊史最佳

洋基新星沃爾普(右)開轟。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基22歲二年級新星沃爾普(Anthony Volpe)、強打索托(Juan Soto)今天各敲一發三分砲,加上先發柯提斯(Nestor Cortes)8局無失分好投,幫助洋基在主場以7比0完封馬林魚。洋基隊開季打出9勝2敗,追平隊史開季前11戰最佳的戰績。

洋基隊打線在第4局發威,沃爾普先是轟出一發三分砲,幫助洋基取得3比0的領先。接著索托又擊出一發三分彈,幫助洋基單局灌進6分。洋基外野手維杜戈(Alex Verdugo)在第5局敲適時安追加1分。

洋基先發左投柯提斯主投8局用102球,僅被敲2安無失分,送出6次三振,沒有投出任何一次保送,摘得本季首勝,賽後防禦率為3.50。

洋基強打索托。(今日美國)

洋基全場有9支安打,沃爾普、索托各有一轟外,維杜戈3安猛打賞。洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)此戰4打數沒有敲安,賽後打擊率為1成75。

馬林魚先發魯薩多(Jesus Luzardo)投4.2局被敲8安(包含挨了2轟),失掉7分,丟5次保送、送出4次三振,吞下本季第2敗,賽後防禦率為7.20。

這是馬林魚隊史自1998年之後,再度打出開季1勝10敗的成績。

Anthony Volpe's hot start continues with this 3-run blast! pic.twitter.com/0mwKADg6X6

Juan Soto slams his first homer in the Bronx as a Yankee! pic.twitter.com/tLTGyJaHZV