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MLB》洋基新星沃爾普、索托開轟 條紋軍開季11戰9勝平隊史最佳

2024/04/09 09:16

洋基新星沃爾普（右）開轟。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基22歲二年級新星沃爾普（Anthony Volpe）、強打索托（Juan Soto）今天各敲一發三分砲，加上先發柯提斯（Nestor Cortes）8局無失分好投，幫助洋基在主場以7比0完封馬林魚。洋基隊開季打出9勝2敗，追平隊史開季前11戰最佳的戰績。

洋基隊打線在第4局發威，沃爾普先是轟出一發三分砲，幫助洋基取得3比0的領先。接著索托又擊出一發三分彈，幫助洋基單局灌進6分。洋基外野手維杜戈（Alex Verdugo）在第5局敲適時安追加1分。

洋基先發左投柯提斯主投8局用102球，僅被敲2安無失分，送出6次三振，沒有投出任何一次保送，摘得本季首勝，賽後防禦率為3.50。

洋基強打索托。（今日美國）

洋基全場有9支安打，沃爾普、索托各有一轟外，維杜戈3安猛打賞。洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰4打數沒有敲安，賽後打擊率為1成75。

馬林魚先發魯薩多（Jesus Luzardo）投4.2局被敲8安（包含挨了2轟），失掉7分，丟5次保送、送出4次三振，吞下本季第2敗，賽後防禦率為7.20。

這是馬林魚隊史自1998年之後，再度打出開季1勝10敗的成績。

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