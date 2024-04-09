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MLB》拉米瑞茲開轟締隊史三壘手最多轟 守護者完封白襪奪5連勝

2024/04/09 09:29

拉米瑞茲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者結束9場客場之旅後今天迎接主場開幕戰，當家看板球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出本季第2轟，並打破隊史三壘手最多轟的紀錄，助隊以4：0完封白襪，近期拉出一波5連勝，穩居美聯中區龍頭。

守護者在3、4兩局分別靠著失誤和滿壘觸身球進帳2分，拉米瑞茲在5局下敲出右外野2分砲，本季第2轟出爐，此役4打數就只敲出這支全壘打，打擊率降至2成61。31歲的拉米瑞茲效力守護者長達12年，生涯共累積218轟，以三壘手身分敲出174轟，成功打破傳奇名將羅森（Al Rosen）的隊史紀錄，這也是他在傑克布斯球場的第100轟。

守護者此役團隊共敲出10支安打，開路先鋒關繳出3安猛打賞，反觀對手僅有4支安打，麥肯齊（Triston Mckenzie）繳出5.2局無失分的好投，本季首勝開張。

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