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MLB》投球時間縮短造成受傷？ 守護者王牌持保留態度

2024/04/09 09:16

守護者王牌投手畢伯認為投手受傷的原因，不能全都歸咎於計時縮短上。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟去年正式讓投球計時器上路，今年更進一步縮短時間，這讓球員工會以及部分球員批評大聯盟，認為大聯盟的作法容易造成投手受傷，不過本季因傷報銷的守護者王牌投手畢伯（Shane Bieber），倒是有著不同想法。

畢伯（Shane Bieber）因右手肘不適將接受韌帶置換手術（Tommy John手術），球隊宣佈本季報銷，今日在守護者新賽季開幕戰前畢伯接受了採訪，對於投球時間縮短是否讓投手容易受傷，畢伯持保留態度。

畢伯表示，他不能說受傷與投球時間縮短有關係，他認為這沒有影響到投手投球，所以很難說手臂發生了什麼事。

太空人塞揚巨投韋蘭德（Justin Verlander）同樣持保留態度，他認為現在比賽風格改變太多，投手投球都盡其所能的去旋轉手臂，太多變因擺在一起造成傷勢，不能很簡單的就把它歸咎在投球時間縮短上。

韋蘭德目前在小聯盟投復健賽。（資料照，美聯社）

目前對投球計時器縮短的新政策還有其他聲音，除了球員工會出面批評外，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）批評聯盟官方「目光短淺」，只上路一季就急著進一步縮短時間，而大谷翔平也發表看法，認為無庸置疑會增加身體負擔。

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