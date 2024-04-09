台鋼啦啦隊女神一粒雙胞胎姊姊曬出本人照 網友驚呼姐妹都好美

台鋼啦啦隊女神一粒的雙胞胎姊姊。（圖擷自threads帳號9y9j）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕擁有仙氣美貌的中職台鋼雄鷹啦啦隊人氣女神「一粒」，有一位外貌神似的雙胞胎姊姊，日前被球迷拍到側臉，稱她為「二粒」；「二粒」昨天深夜在threads曬出本人照片，網友驚呼說，姐姐妹妹都好美。

來自高雄鳳山的一粒，因一首葉保弟的應援曲暴紅，IG短短1個月從2000位粉絲暴漲到24萬，成為啦啦隊新一代流量密碼很，多球迷認為一粒很美，但是太瘦了。

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7日台鋼雄鷹對上富邦悍將，有球迷意外在觀眾席捕獲到1名神似一粒的素人正妹，釣出一粒回應「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊…」，網友聽後驚呼「什麼，有二粒！」

一粒的雙胞胎姐姐昨天深夜在threads設立帳號，幽默說:「終於願意加入threads了，蹭一下粒寶流量」。她也表示:「我們為什麼不像+體型差那麼多，因為是異卵，差2分鐘，醫生選她當姐姐。「我沒有搶她東西吃，她吃的比我多!」

網友紛紛回應說:「姐姐妹妹都好美~高顏值」、「都有超好看的眼睛」、「異卵都正麼正，我就問這基因到底是多好」、「姐姐有點明星臉」。

台鋼啦啦隊女神一粒的雙胞胎姊姊曝光，網友驚呼說，姐姐妹妹都好美。（圖擷自threads帳號9y9j）

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