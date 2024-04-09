晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》 酷斯拉紀錄M1！大谷連五戰至少雙安 有望挑戰道奇神獸壯舉

2024/04/09 09:59

大谷翔平距離「酷斯拉」松井秀喜所保持的175轟日本球員最多轟紀錄只差1支。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平打擊手感超火燙，今天在客場對戰雙城，繳出本季首場3安猛打賞，支支都是長打，包括本季第3轟，助隊以4：2贏球，賞給雙城3連敗。大谷翔平生涯第174轟出爐，距離「酷斯拉」松井秀喜所保持的175轟日本球員最多轟紀錄只差1支。

道奇MVP三連星首局就發動攻勢，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）靠著四壞球保送上壘，大谷翔平首局首打席就敲出中外野二壘安打，佛里曼（Freddie Freeman）在二三壘有人擊出中外野高飛犧牲打助隊先馳得點。

大谷翔平。（今日美國）

雙城3局下靠著瑪戈（Manuel Margot）的左外野2分砲，以2：1超前。大谷翔平6局上再擊出左外野二壘安打，點燃球隊攻勢，靠著隊友史密斯（Will Smith）的適時安打跑回追平分。

奧特曼（James Outman）7局上敲出追平轟，大谷翔平也馬上跟上，從傑克森（Jay Jackson）手手中夯出一發反方向左外野陽春砲，本季第3轟出爐，這一轟的擊球初速為106.9英哩，飛行距離為376英呎。道奇終場就以4：2擊敗雙城，派克斯頓（James Paxton）繳出6局失2分的優質先發，成功收下本季第2勝。

大谷翔平此役5打數3安打，包括一發陽春砲，目前累積3轟、8打點，打擊率升至3成45，OPS高達1.056。大谷連續5場至少雙安演出締個人新高，有望挑戰由名人堂球星史奈德（Duke Snider）和名將戈登（Dee Strange-Gordon）所保持的連續8場至少雙安的隊史紀錄。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（今日美國）

派克斯頓繳出6局失2分的優質先發，成功收下本季第2勝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。