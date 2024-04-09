MLB》 酷斯拉紀錄M1！大谷連五戰至少雙安 有望挑戰道奇神獸壯舉

大谷翔平距離「酷斯拉」松井秀喜所保持的175轟日本球員最多轟紀錄只差1支。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平打擊手感超火燙，今天在客場對戰雙城，繳出本季首場3安猛打賞，支支都是長打，包括本季第3轟，助隊以4：2贏球，賞給雙城3連敗。大谷翔平生涯第174轟出爐，距離「酷斯拉」松井秀喜所保持的175轟日本球員最多轟紀錄只差1支。

道奇MVP三連星首局就發動攻勢，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）靠著四壞球保送上壘，大谷翔平首局首打席就敲出中外野二壘安打，佛里曼（Freddie Freeman）在二三壘有人擊出中外野高飛犧牲打助隊先馳得點。

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大谷翔平。（今日美國）

雙城3局下靠著瑪戈（Manuel Margot）的左外野2分砲，以2：1超前。大谷翔平6局上再擊出左外野二壘安打，點燃球隊攻勢，靠著隊友史密斯（Will Smith）的適時安打跑回追平分。

奧特曼（James Outman）7局上敲出追平轟，大谷翔平也馬上跟上，從傑克森（Jay Jackson）手手中夯出一發反方向左外野陽春砲，本季第3轟出爐，這一轟的擊球初速為106.9英哩，飛行距離為376英呎。道奇終場就以4：2擊敗雙城，派克斯頓（James Paxton）繳出6局失2分的優質先發，成功收下本季第2勝。

大谷翔平此役5打數3安打，包括一發陽春砲，目前累積3轟、8打點，打擊率升至3成45，OPS高達1.056。大谷連續5場至少雙安演出締個人新高，有望挑戰由名人堂球星史奈德（Duke Snider）和名將戈登（Dee Strange-Gordon）所保持的連續8場至少雙安的隊史紀錄。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（今日美國）

派克斯頓繳出6局失2分的優質先發，成功收下本季第2勝。（法新社）

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