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MLB》紅人超級大物單場雙響 生涯首發場內全壘打出爐

2024/04/09 10:33

克魯茲今天演出雙響砲，包含生涯首支場內全壘打。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天在主場迎戰釀酒人，終場以10：8險勝，值得一提的是，去年拉上大聯盟的超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）今天演出單場雙響砲，其中一發還是生涯首支場內全壘打。

克魯茲今天打擊手感火燙，單場4打數3支安打，打回了2分打點，並且在5局下擊出本季首轟，是一支直擊中外野450英尺的大號陽春砲，根據《Statcast》數據，這發陽春砲是新賽季至今第4遠的全壘打。

7局下克魯茲再度發威，擊出了中外野的平飛球，不過釀酒人中外野手弗里利克（Sal Frelick）撲接不成，球一路滾到中外野大牆，而克魯茲也用自己的快腿跑回本壘形成場內全壘打。

這支全壘打為克魯茲大聯盟生涯首支場內全壘打，紅人官方分享數據，克魯茲只用了14.96秒，就繞了4個壘包跑回本壘得分。

其實紅人今天打完前5局，就取得了9：3領先，不過釀酒人6、7兩局一口氣追回5分，讓比賽再度出現懸念，克魯茲的場內全壘打幫助紅人在比賽後段增添保險分，讓這支全壘打價值連城。

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