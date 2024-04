MLB》紅人超級大物單場雙響 生涯首發場內全壘打出爐

克魯茲今天演出雙響砲,包含生涯首支場內全壘打。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人今天在主場迎戰釀酒人,終場以10:8險勝,值得一提的是,去年拉上大聯盟的超級大物克魯茲(Elly De La Cruz)今天演出單場雙響砲,其中一發還是生涯首支場內全壘打。

克魯茲今天打擊手感火燙,單場4打數3支安打,打回了2分打點,並且在5局下擊出本季首轟,是一支直擊中外野450英尺的大號陽春砲,根據《Statcast》數據,這發陽春砲是新賽季至今第4遠的全壘打。

請繼續往下閱讀...

7局下克魯茲再度發威,擊出了中外野的平飛球,不過釀酒人中外野手弗里利克(Sal Frelick)撲接不成,球一路滾到中外野大牆,而克魯茲也用自己的快腿跑回本壘形成場內全壘打。

這支全壘打為克魯茲大聯盟生涯首支場內全壘打,紅人官方分享數據,克魯茲只用了14.96秒,就繞了4個壘包跑回本壘得分。

其實紅人今天打完前5局,就取得了9:3領先,不過釀酒人6、7兩局一口氣追回5分,讓比賽再度出現懸念,克魯茲的場內全壘打幫助紅人在比賽後段增添保險分,讓這支全壘打價值連城。

The two Elly De La Cruz plays that'll be talked about a lot tonight and tomorrow in Cincinnati. pic.twitter.com/BYzujGQF3k