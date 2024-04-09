MLB》又傳投手傷情！太空人強投手肘痠痛 天使右投進15天傷病名單

太空人強投瓦德茲。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季開打不到一個月，投手受傷的狀況頻傳。天使23歲投手希爾賽（Chase Silseth）因手肘發炎進入15天傷病名單，而太空人30歲強投瓦德茲（Framber Valdez）也因手肘痠痛，取消今天對遊騎兵的先發。

對於瓦德茲的狀況，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）說，瓦德茲在美國時間週日時傳接球後，出現手肘痠痛的症狀，瓦德茲將接受進一步的評估。太空人總管布朗（Dana Brown）則不擔心瓦德茲的狀況，「一點也不擔心，最終，我認為他會好轉的。」

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瓦德茲本季先發2場，尚無勝敗紀錄，防禦率為2.19，共投12.1局被敲11安，被打擊率為2成62，每局被上壘率為1.38。瓦德茲在2022年摘得17勝，去年也摘得單季12勝的表現，他也是太空人2022年賽季奪冠成員。

天使23歲投手希爾賽。（資料照，今日美國）

希爾賽本季先發2場吞下1敗，防禦率為6.75，共投8局被敲8安（包含挨3轟），失掉7分有6分自責，賞12次三振，被打擊率為2成42，每局被上壘率（WHIP）為1.50。希爾賽上季出賽16場有8場先發，拿到4勝1敗、防禦率3.96的表現。

希爾賽在當地時間週一向天使隊隊訓練員告知手肘疼痛，如今被放進15天傷病名單。天使隊將讓右投索利安諾（Jose Soriano）頂替希爾賽，進入球隊先發輪值，索利安諾將在美國時間週三先發面對光芒。

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