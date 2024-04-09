晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》又傳投手傷情！太空人強投手肘痠痛 天使右投進15天傷病名單

2024/04/09 10:46

太空人強投瓦德茲。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季開打不到一個月，投手受傷的狀況頻傳。天使23歲投手希爾賽（Chase Silseth）因手肘發炎進入15天傷病名單，而太空人30歲強投瓦德茲（Framber Valdez）也因手肘痠痛，取消今天對遊騎兵的先發。

對於瓦德茲的狀況，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）說，瓦德茲在美國時間週日時傳接球後，出現手肘痠痛的症狀，瓦德茲將接受進一步的評估。太空人總管布朗（Dana Brown）則不擔心瓦德茲的狀況，「一點也不擔心，最終，我認為他會好轉的。」

瓦德茲本季先發2場，尚無勝敗紀錄，防禦率為2.19，共投12.1局被敲11安，被打擊率為2成62，每局被上壘率為1.38。瓦德茲在2022年摘得17勝，去年也摘得單季12勝的表現，他也是太空人2022年賽季奪冠成員。

天使23歲投手希爾賽。（資料照，今日美國）

希爾賽本季先發2場吞下1敗，防禦率為6.75，共投8局被敲8安（包含挨3轟），失掉7分有6分自責，賞12次三振，被打擊率為2成42，每局被上壘率（WHIP）為1.50。希爾賽上季出賽16場有8場先發，拿到4勝1敗、防禦率3.96的表現。

希爾賽在當地時間週一向天使隊隊訓練員告知手肘疼痛，如今被放進15天傷病名單。天使隊將讓右投索利安諾（Jose Soriano）頂替希爾賽，進入球隊先發輪值，索利安諾將在美國時間週三先發面對光芒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。