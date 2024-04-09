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MLB》凱勒優質先發、後段棒次猛攻伏虎 海盜締32年最佳開季戰績

2024/04/09 11:18

海盜今天擊敗老虎，開季9勝2敗締32年最佳開季戰績。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今年開季表現亮眼，今天在主場對戰老虎火力全開，狂掃12安，後段棒次貢獻6分打點，陣中王牌凱勒（Mitch Keller）繳出6局9K失2分的優質先發，海盜終場以7：4贏球，收下3連勝，凱勒本季首勝開胡。

雖然凱勒首局就遭遇亂流失1分，但海盜打線在2局下展開反撲，7、8、9棒康納喬（Connor Joe）、特里奧洛（Jared Triolo）和手巴特（Joey Bart）連續擊出安打，單局進帳3分超前，特里奧洛第3局在滿壘敲安建功，一舉打回2分，幫助海盜取得5：1領先。

海盜王牌凱勒一掃前兩戰表現不佳的陰霾，本季首度繳出優質先發，主投6局被敲5安失2分，另有9次三振和3次保送，防禦率降至5.29。

康納喬5局下擊出適時長打再添第6分，雷諾斯（Bryan Reynolds）也在6局敲出左外野陽春砲，本季第2轟出爐，生涯百轟達陣，助隊以7：2領先。老虎8、9兩局各追回1分，但最終仍功虧一簣，苦吞3連敗。

海盜目前戰績為9勝2敗，高居國聯中區第一，這也是他們自1992年以來最佳開季表現。

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