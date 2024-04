MLB》索托開賽前還在幫基迷簽名 洋基粉絲的熱情讓他直呼太棒

洋基強打索托開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基強打索托(Juan Soto)今天擊出三分砲,這也是索托身穿條紋衣後受度於洋基球場開轟,幫助條紋軍以7比0完封馬林魚。索托賽前還被拍到幫球迷簽名,他很感謝洋基球迷們的熱情。

索托在第4局擊出三分砲後,現場洋基球迷集體歡呼,雙方攻守交換時,索托仍獲得全場基迷們熱烈鼓掌歡呼。索托說,「球迷們的反應太棒了,真的很酷,他們真的讓我感到訝異,他們給你很多的愛意,所以你也要回報他們一些愛意。」

洋基與馬林魚之戰原定美東時間下午2點05分開打,但擔心北美日全食的影響,因此今天比賽改至當地晚間6點05分開打,而比賽正式開打時間為晚間6點07分。

比賽開打前約數分鐘,鎮守右外野的索托走到右外野觀眾看台前,幫球迷簽名,這時洋基投手柯提斯(Nestor Cortes)已經在投手丘上熱身。

索托說,「我看了時間,有點猶豫,因為比賽應該在6點08分開打,我以為還有2分鐘,轉身過來後,Nestor幾乎要投了,我當時想,『我的天啊』。他真的好快。」

索托本季出賽11場,交出2轟、10打點,選到9次保送,打擊率為3成57,整體攻擊指數(OPS)為1.010。

Juan Soto signing a ball for a fan in the middle of an at-bat is legendary pic.twitter.com/gi0aFWRJXN