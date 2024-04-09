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MLB》索托開賽前還在幫基迷簽名 洋基粉絲的熱情讓他直呼太棒

2024/04/09 12:35

洋基強打索托開轟。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）今天擊出三分砲，這也是索托身穿條紋衣後受度於洋基球場開轟，幫助條紋軍以7比0完封馬林魚。索托賽前還被拍到幫球迷簽名，他很感謝洋基球迷們的熱情。

索托在第4局擊出三分砲後，現場洋基球迷集體歡呼，雙方攻守交換時，索托仍獲得全場基迷們熱烈鼓掌歡呼。索托說，「球迷們的反應太棒了，真的很酷，他們真的讓我感到訝異，他們給你很多的愛意，所以你也要回報他們一些愛意。」

洋基與馬林魚之戰原定美東時間下午2點05分開打，但擔心北美日全食的影響，因此今天比賽改至當地晚間6點05分開打，而比賽正式開打時間為晚間6點07分。

比賽開打前約數分鐘，鎮守右外野的索托走到右外野觀眾看台前，幫球迷簽名，這時洋基投手柯提斯（Nestor Cortes）已經在投手丘上熱身。

索托說，「我看了時間，有點猶豫，因為比賽應該在6點08分開打，我以為還有2分鐘，轉身過來後，Nestor幾乎要投了，我當時想，『我的天啊』。他真的好快。」

索托本季出賽11場，交出2轟、10打點，選到9次保送，打擊率為3成57，整體攻擊指數（OPS）為1.010。

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