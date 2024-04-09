MLB》效仿大谷「板球拍訓練法」 讓道奇奧特曼擊出本季首轟

大谷翔平（右）。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平近日運用板球式的球棒協助擊球，今天面對雙城之戰，大谷單場3安都是長打，包含本季第3轟也出爐，幫助道奇隊以4比2贏球。此戰擊出超前轟的道奇外野手奧特曼（James Outman）也透露，他也學大谷使用板球拍式的球棒做訓練。

《洛杉磯時報》報導，道奇昨天與小熊之戰，一度因雨暫停，當時前兩打數沒有敲安的大谷，他去找了道奇隊的「玩具袋」，裡面有著一些非典型的訓練設備，包含網球拍、以及各式各樣的東西等等，大谷選擇有著球棒握把的板球拍式球棒做訓練，結果大谷在後兩打數都擊出安打。

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大谷今賽前受訪指出，使用這種板球拍式的球棒，能讓他更多地擺動身體，才能在如此平坦的球拍面上擊中球，「我認為這是一個很好的訓練工具。」大谷指出，「這帶來很棒的結果，我會繼這樣做。」

道奇奧特曼（左）開轟。（法新社）

奧特曼今天賽前就採用大谷的訓練方式，使用這支類似板球拍的球棒做訓練，他在第7局擊出超前陽春砲，本季首轟出爐，也幫助道奇贏球。

奧特曼本季出賽第11場才擊出今年首轟，目前開季36打數敲5安，打擊率為1成39。奧特曼賽後表示，昨天看了大谷用板球拍式的球棒後，就擊出2支安打，自己也用板球拍式的球棒揮棒。

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