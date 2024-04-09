晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》效仿大谷「板球拍訓練法」 讓道奇奧特曼擊出本季首轟

2024/04/09 11:39

大谷翔平（右）。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平近日運用板球式的球棒協助擊球，今天面對雙城之戰，大谷單場3安都是長打，包含本季第3轟也出爐，幫助道奇隊以4比2贏球。此戰擊出超前轟的道奇外野手奧特曼（James Outman）也透露，他也學大谷使用板球拍式的球棒做訓練。

《洛杉磯時報》報導，道奇昨天與小熊之戰，一度因雨暫停，當時前兩打數沒有敲安的大谷，他去找了道奇隊的「玩具袋」，裡面有著一些非典型的訓練設備，包含網球拍、以及各式各樣的東西等等，大谷選擇有著球棒握把的板球拍式球棒做訓練，結果大谷在後兩打數都擊出安打。

大谷今賽前受訪指出，使用這種板球拍式的球棒，能讓他更多地擺動身體，才能在如此平坦的球拍面上擊中球，「我認為這是一個很好的訓練工具。」大谷指出，「這帶來很棒的結果，我會繼這樣做。」

道奇奧特曼（左）開轟。（法新社）

奧特曼今天賽前就採用大谷的訓練方式，使用這支類似板球拍的球棒做訓練，他在第7局擊出超前陽春砲，本季首轟出爐，也幫助道奇贏球。

奧特曼本季出賽第11場才擊出今年首轟，目前開季36打數敲5安，打擊率為1成39。奧特曼賽後表示，昨天看了大谷用板球拍式的球棒後，就擊出2支安打，自己也用板球拍式的球棒揮棒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。