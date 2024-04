MLB》小熊領先8分無用！小塔提斯關鍵轟 教士上演超狂逆轉秀

教士球星小塔提斯逆轉轟。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士隊今天一度以0比8落後,卻在比賽後段上演逆轉秀,教士隊先是在第6局灌進7分,第8局再靠教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)逆轉兩分彈,幫助教士在主場以9比8逆轉擊敗小熊。教士隊也追平隊史最大落後分差到逆轉的贏球紀錄。

教士日籍老將達比修有今天在第2局遇到亂流,被小熊哈普(Ian Happ)、貝林傑(Cody Bellinger)敲適時安,讓小熊單局打進4分。達比修有此戰僅投3局失4分就退場。

教士隊第4局換阿維拉(Pedro Avila)後援,但小熊打線持續發威,包含莫雷爾(Christopher Morel)二壘安、史萬森(Dansby Swanson)三壘安在內,小熊隊單局再拿4分。

教士隊打線第6局反攻,柯朗沃斯(Jake Cronenworth)先敲兩分砲,韓籍好手金河成敲帶有2分打點的三壘安打,教士坎普沙諾(Luis Campusano)用滾地球護送再拿1分。柏格茲(Xander Bogaerts)擊出兩分砲,幫助教士單局灌進7分,這也是柏格茲本季首轟。

第8局小塔提斯逮中小熊終結者阿佐雷(Adbert Alzolay)一顆84.8英里滑球,擊出左外野逆轉兩分砲,幫助教士逆轉戰局。教士隊終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)後援1局無失分,摘得本季第4次救援成功。

TATIS FOR THE LEAD! THE PADRES HAVE ERASED AN 8-0 DEFICIT pic.twitter.com/FDXMNX0My2