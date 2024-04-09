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MLB》小熊領先8分無用！小塔提斯關鍵轟 教士上演超狂逆轉秀

2024/04/09 12:47

教士球星小塔提斯逆轉轟。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今天一度以0比8落後，卻在比賽後段上演逆轉秀，教士隊先是在第6局灌進7分，第8局再靠教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）逆轉兩分彈，幫助教士在主場以9比8逆轉擊敗小熊。教士隊也追平隊史最大落後分差到逆轉的贏球紀錄。

教士日籍老將達比修有今天在第2局遇到亂流，被小熊哈普（Ian Happ）、貝林傑（Cody Bellinger）敲適時安，讓小熊單局打進4分。達比修有此戰僅投3局失4分就退場。

教士隊第4局換阿維拉（Pedro Avila）後援，但小熊打線持續發威，包含莫雷爾（Christopher Morel）二壘安、史萬森（Dansby Swanson）三壘安在內，小熊隊單局再拿4分。

教士隊打線第6局反攻，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）先敲兩分砲，韓籍好手金河成敲帶有2分打點的三壘安打，教士坎普沙諾（Luis Campusano）用滾地球護送再拿1分。柏格茲（Xander Bogaerts）擊出兩分砲，幫助教士單局灌進7分，這也是柏格茲本季首轟。

第8局小塔提斯逮中小熊終結者阿佐雷（Adbert Alzolay）一顆84.8英里滑球，擊出左外野逆轉兩分砲，幫助教士逆轉戰局。教士隊終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）後援1局無失分，摘得本季第4次救援成功。

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