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MLB》楚奧特5轟居美聯全壘打王 準完全打擊寫63年鬼神紀錄

2024/04/09 14:35

楚奧特。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）開季狂敲全壘打，今天對戰光芒連續兩場開轟，至今累積5轟高居美聯全壘打王，天使終場以7：1贏球，中斷光芒2連勝。

天使首局就有攻勢，倫登（Anthony Rendon）扛開路先鋒率先敲安，楚奧特首打席敲補上一支三壘安打，助隊先馳得點，下一棒沃德也補上適時安打再添第2分。楚奧特第2打席就敲出中外野陽春砲，本季第5轟出爐，擊球初速高達108.7英哩，飛行距離為423英呎。

沃德（Taylor Ward）在5局下敲出帶有2分打點的右外野安打，此役5打數繳出3安猛打賞，進帳3分打點，倫吉佛（Luis Rengifo）和莫尼亞克（Mickey Moniak）7、8兩局都打回1分，光芒9局上打破鴨蛋，可惜已經為時已晚，天使終場就以7：1大勝，安德森（Tim Anderson）投出7局無失分的優質先發，本季第2勝入袋，艾夫林（Zach Eflin）先發5局失5分，苦吞本季第2敗。

天使此役共有3人繳出3安猛打賞成績，分別是倫登、沃德和楚奧特，沃德進帳3分打點，楚奧特則是開轟有2分打點，只差一支二壘安打就能達成完全打擊，他生涯共累積14場單場少1轟和1支三壘打的比賽，與304轟名將芬利（Steve Finley）並列1961年以來的史上第3多，僅次於小熊傳奇球星B.威廉斯（Billy Williams）的15場和大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的17場。

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