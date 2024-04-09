NCAA》康乃狄克大學締造2連霸 讓對手「小姚明」周志豪37分超悲情

康乃狄克大學擊敗普度大學締造2連霸。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求NCAA美國一級籃球衛冕的康乃狄克大學，今天在總冠軍賽以75：60擊敗普度大學，收下隊史第6座冠軍，也成為17年來首支締造2連霸的隊伍，締造校史新猷。

普度由具華人血統的中鋒周志豪（Zach Edey）領軍，而康乃狄克有被視為今年NBA選秀樂透區的大一新鮮人卡瑟爾（Stephon Castle）、長人柯林根（Donovan Clingan）還有紐頓（Tristen Newton）等好手坐鎮。

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康乃狄克此仗表現最好為紐頓20分、5籃板、7助攻，卡瑟爾15分、5籃板，柯林根11分進帳。康乃狄克大學隊史分別在1999、2004、2011、2014及2023年拿下總冠軍，今天不僅粉碎普度大學想爭取首冠的美夢，也完成隊史首度2連霸。值得一提的是，康乃狄克2007年佛羅里達大學後首支衛冕成功的隊伍。

224公分的周志豪今確實發揮身高優勢，以25投15中，猛攻37分、10籃板，只是隊友都無法給予支援，且全隊只有後衛史密斯（Braden Smith）送出8次助攻，其他人助攻都掛蛋，也無法抗衡團隊戰力優異的衛冕軍。

周志豪。（法新社）

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