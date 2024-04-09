MLB》兩局6上6下、李政厚美技阻殺解危 鄧愷威中繼3.1局失2分

鄧愷威。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美好手鄧愷威本季首度登上大聯盟，今天迎來第二場出賽，對戰國民於第6局上場中繼，後援3.1局失2分，巨人終場以1：8不敵國民。

兩屆塞揚強投史奈爾今年3月以2年6200萬美元（約新台幣20億）加盟巨人，今天迎來本季初登板。巨人首局靠著李政厚和小魏德（LaMonte Wade Jr.）的安打串連先馳得點。李政厚此戰3打數2安打，另有1次保送，打擊率升至0.238。

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史奈爾2局上遭遇亂流，1人出局後連續投出2次四壞球保送，接著連續被Trey Lipscomb和賈西亞（Luis García Jr.）連續敲安失2分，國民再靠著雙盜壘拿下第3分。史奈爾此役主投3局用72球，被敲3安失3分，另有5次三振和2次四壞球保送。

國民5局上攻勢再度灌進3分，包括湯瑪斯（Lane Thomas）的左外野2分砲，國民取得6：1的大幅領先。

鄧愷威在6局上中繼登板，一上來先後讓賈西亞和楊恩（Jacob Young）擊出二壘滾地球和投手丘滾地球遭刺殺，溫克（Jesse Winker）則是敲出一壘飛球遭接殺，鄧愷威投出三上三下。

鄧愷威7局續投，面對國民中心打線毫無畏懼，再度投出三上三下，先後解決前一打席開轟的湯瑪斯、第4棒蓋洛（Joey Gallo）和梅內塞斯（Joey Meneses）。

鄧愷威8局上小遇亂流，三振魯伊茲（Keibert Ruiz）之後，保送了瓦格斯（Ildemaro Vargas），再被Trey Lipscomb擊出中外野滾地安打，但瓦格斯衝三壘時遭李政厚美技阻殺，鄧愷威再讓賈西亞敲出右外野高飛球遭接殺。

鄧愷威再吃第9局，一上來就投出觸身球保送，溫克和湯瑪斯接連擊出安打失1分，鄧愷威三振蓋洛之後投出四壞球保送，讓國民攻佔滿壘，隨後就被換下場休息，接替投球的Taylor Rogers也投出四壞球保送，這一分記在鄧愷威身上，巨人終場就以1：8輸球，史奈爾吞下本季首敗。

總計，鄧愷威後援3.1局用61球，被敲3安失2分，2次三振和3次保送，防禦率從9.00降至7.11，此役最快球速為95.5英哩（約153.7公里）。

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