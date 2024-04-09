T1》日籍巨星第一人！龜梨和也降臨大巨蛋 擔綱雙北反毒籃球賽嘉賓

《怪物樵夫》龜梨和也將擔任4月13日台北大巨蛋賽事活動嘉賓。（網銀國際影視提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻籃球隊及台北台新戰神籃球隊將於4月13日、14日，於台北大巨蛋共同主辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」。此為台灣職業籃壇盛事，4月13日首場賽事更邀請到由網銀國際影視發行的最新電影《怪物樵夫》男主角龜梨和也擔任活動嘉賓。

4月13日「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」首場賽事，當日邀請到日籍巨星龜梨和也擔任活動嘉賓，成為首位攻佔台北大巨蛋的日籍巨星。龜梨和也當天將為網銀國際影視發行的最新電影《怪物樵夫》宣傳，對運動有著極大熱情的龜梨和也，不但曾加入少棒隊，更以先發二棒．遊擊手之姿在世界大會中亮相，運動天賦極佳。更自2010年起擔任日本電視台體育節目《Going!! Sports & News》的主持人，還曾為採訪WBC世界棒球經典賽來到臺灣，在體育領域上相當活躍。

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龜梨和也於《怪物樵夫》中，有一場用腳將籃球踢起，再舉手一甩將球砸向對面二樓的監視器的場景，不但要一氣呵成的帥氣完成，還非常考驗其肢體和運動能力。

此次龜梨和也將於「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」活動中現身，分享《怪物樵夫》的拍攝點滴，當日入場觀眾可以領取限量的《怪物樵夫》電影早場優惠劵，幸運球迷更有機會抽到與龜梨和也近距離互動名額，還可獲得《怪物樵夫》限量贈品。

在新北市政府及台北市政府大力支持下，特攻與戰神聯袂出擊，共同舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，目前4月13日、14日賽事預售票數量皆銷售破1萬4000張，仍有座位可供選擇。

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