MLB》大谷翔平反方向怪力轟 讓曾打過日職的雙城傑克森很訝異

大谷翔平擊出陽春砲。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲3安都是長打，包含本季第3轟，幫狀道奇隊以4比2擊敗雙城。而挨轟的雙城36歲投手傑克森（Jay Jackson）很訝異大谷那顆深遠飛球會飛出大牆。

道奇隊第7局先靠外野手奧特曼（James Outman）的超前陽春砲，取得3比2領先。接著大谷翔平面對傑克森時，鎖定一顆偏高的85.6英里滑球，擊出左外野陽春彈追加保險分。大谷這一轟的擊球初速為106.9英里，飛行距離為362英尺，仰角為38度。

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大谷翔平此戰5打數敲3安，包含1轟、以及兩支二壘安打，這是大谷本季首度交出猛打賞，賽後打擊率為3成45，整體攻擊指數（OPS）為1.056。

雙城36歲投手傑克森。（法新社）

傑克森此戰後援1局被敲2安都是陽春彈，失掉2分，吞本季首敗，賽後防禦率為3.60，這是傑克森本季出賽5場以來首度掉分。此外，傑克森曾效力過日職廣島鯉魚、千葉羅德。

傑克森並不在意被大谷敲全壘打，「這種事情有時會發生，他非常強壯，那球飛出去，我很訝異，他是個大男孩，所以他會打出更多這樣的球。」

道奇先發投手派克斯頓（James Paxton）今天主投6局失2分，摘得本季第2勝。派克斯頓也稱讚大谷的能力，「如果他敲出色擊球，那球的速度會超過105英里，這非常嚇人，他的揮棒速度和擊球強度是如此之大，我很高興他是站在我這一邊的。」

大谷翔平。（今日美國）

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