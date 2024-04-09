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中職》真「襄」！味全龍年度粉萌盛會 小龍女主場秀連3天登場

2024/04/09 14:12

「每日C小龍女主場秀」登場。（味全龍隊提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕深受味全龍粉絲期待已久的年度主題活動，今年將於4月19日、20日、21日連三天登場，包含今年新入團的林襄、李多慧兩位啦啦隊女神在內，每日C小龍女們將換上粉萌主題球衣，以最甜美陣容邀請粉絲一起相會天母主場。

今年味全公司持續冠名贊助「每日C小龍女」，並首度與球團合作舉辦「每日C小龍女主場秀」，不僅邀請味全旗下品牌代言人李多慧擔任開球嘉賓，傳遞健康、積極，充滿活力的品牌形象，也將於主題日期間推出每日C闖關遊戲、小龍女周邊抽獎、小龍女愛心Camera互動等活動，即日起至4月28日前購買每日C小包裝（310ml）產品，掃描瓶蓋上的QRcode登錄發票，還有機會抽中天母主場VIP包廂觀賽與小龍女合影資格！

而粉絲們絕不能錯過的「每日C小龍女簽名會」，今年也將在主題日賽前盛大舉辦，凡購買小龍女主場秀主題商品滿額即可免費參加，提供粉絲一次蒐集心儀女孩的親簽機會；4月21日賽後則有季票會員專屬的「每日C小龍女擊掌會」，當日進場的季票會員均能報名賽後進場，與所有女孩擊掌大合照留下難忘回憶。

更多主題活動與商品資訊將於味全龍官方粉絲專頁公布敬請期待。

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