晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》他們場均都超過20分！阿巴西、庫薩斯奪單月MVP、最佳外援

2024/04/09 15:14

阿巴西奪單月MVP。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 T1聯盟2023-24賽季已接近尾聲，季後賽入場券已由新北中信特攻、高雄全家海神與台啤永豐雲豹率先取得，剩餘一張將由台北戰神和台南台鋼獵鷹競逐。而2月暨3月的鏡電視單月獎項，阿巴西與庫薩斯（Mindaugas Kupšas）皆以超高效率值入圍單月獎項名單，並在媒體、球迷選票中，以些微差距擊敗競爭對手，獲得單月獎項殊榮。

阿巴西3月出賽7場，儘管時逢一年一度齋戒月，他仍貢獻20.9分、6.1籃板、4助攻、2抄截，率隊取得單月5勝2敗的佳績，更向各隊宣告閃電軍團進軍季後賽。其中3月3日與3月9日，阿巴西在自家主場迎戰極力求勝的雲豹、獵鷹，面對對手的追分攻勢，展現強大抗壓性，關鍵時刻再度挺身而出，連兩場繳出雙十。

特攻本季在林韋翰缺陣下，已不是無人能攻破的「宇宙特攻」，但球員們依然保有正向態度，且目標始終如一，只有本季總冠軍才是最終贏家，因此面對敗場時，阿巴西很快就能收拾情緒，繼續與隊友們並肩作戰。

票數方面，阿巴西在媒體選票與球迷選票，皆以些微差距領先戰神林秉聖，順利取得2月暨3月MVP獎項，也是特攻本季第1座單月獎盃。

至於最佳外援獎項，則由港都守護者、本日壽星庫薩斯獲選。談到台灣職籃中鋒，庫薩斯絕對在許多人心中保留一席之地，海神喬伊斯教練更曾驕傲的說：「庫薩斯是聯盟最佳中鋒。」

2月暨3月的6場賽事中，庫薩斯以26.2分、11.3籃板、2.7助攻、2.2阻攻、效率值33.5入圍最佳外援，與傷癒歸隊的勁敵艾德（Edgaras Zelionis）角逐此獎項，庫薩斯雖在媒體選票中與艾德不相上下，但在球迷票選中高票脫穎而出，獲選最佳外援。

庫薩斯在上季例行賽末因腳部傷勢提前關機，經過休賽季的休息、復健和訓練，已充電完畢的庫薩斯，本季在艾倫（Aaron Geramipoor）、瓊斯（Perry Jones III.）加盟下，能有更好的發揮，不僅達成T1聯盟生涯1500分、100次阻攻里程碑，且再一場即可寫下T1聯盟首位50次雙十的紀錄。

庫薩斯榮膺單月最佳外援。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。