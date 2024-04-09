T1》他們場均都超過20分！阿巴西、庫薩斯奪單月MVP、最佳外援

阿巴西奪單月MVP。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 T1聯盟2023-24賽季已接近尾聲，季後賽入場券已由新北中信特攻、高雄全家海神與台啤永豐雲豹率先取得，剩餘一張將由台北戰神和台南台鋼獵鷹競逐。而2月暨3月的鏡電視單月獎項，阿巴西與庫薩斯（Mindaugas Kupšas）皆以超高效率值入圍單月獎項名單，並在媒體、球迷選票中，以些微差距擊敗競爭對手，獲得單月獎項殊榮。

阿巴西3月出賽7場，儘管時逢一年一度齋戒月，他仍貢獻20.9分、6.1籃板、4助攻、2抄截，率隊取得單月5勝2敗的佳績，更向各隊宣告閃電軍團進軍季後賽。其中3月3日與3月9日，阿巴西在自家主場迎戰極力求勝的雲豹、獵鷹，面對對手的追分攻勢，展現強大抗壓性，關鍵時刻再度挺身而出，連兩場繳出雙十。

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特攻本季在林韋翰缺陣下，已不是無人能攻破的「宇宙特攻」，但球員們依然保有正向態度，且目標始終如一，只有本季總冠軍才是最終贏家，因此面對敗場時，阿巴西很快就能收拾情緒，繼續與隊友們並肩作戰。

票數方面，阿巴西在媒體選票與球迷選票，皆以些微差距領先戰神林秉聖，順利取得2月暨3月MVP獎項，也是特攻本季第1座單月獎盃。

至於最佳外援獎項，則由港都守護者、本日壽星庫薩斯獲選。談到台灣職籃中鋒，庫薩斯絕對在許多人心中保留一席之地，海神喬伊斯教練更曾驕傲的說：「庫薩斯是聯盟最佳中鋒。」

2月暨3月的6場賽事中，庫薩斯以26.2分、11.3籃板、2.7助攻、2.2阻攻、效率值33.5入圍最佳外援，與傷癒歸隊的勁敵艾德（Edgaras Zelionis）角逐此獎項，庫薩斯雖在媒體選票中與艾德不相上下，但在球迷票選中高票脫穎而出，獲選最佳外援。

庫薩斯在上季例行賽末因腳部傷勢提前關機，經過休賽季的休息、復健和訓練，已充電完畢的庫薩斯，本季在艾倫（Aaron Geramipoor）、瓊斯（Perry Jones III.）加盟下，能有更好的發揮，不僅達成T1聯盟生涯1500分、100次阻攻里程碑，且再一場即可寫下T1聯盟首位50次雙十的紀錄。

庫薩斯榮膺單月最佳外援。（T1聯盟提供）

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