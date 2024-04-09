全中運》北市府教育局驚爆積欠裁判費 林延鳳爆至少250萬元

蔣萬安今赴台北市議會進行本會期第一次施政報告，林延鳳於蔣萬安施政報告前提出權宜問題。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕全中運20日即將開幕，台北市議員林延鳳今天爆料，主辦該賽事的北市府教育局，竟積欠包含裁判長在內所有預賽裁判的薪水，金額至少250萬元，她批評市長蔣萬安不只空汙案、剴剴案、台智光、寶林茶室等「四大案」慢半拍，就連主辦國家級賽事，整場賽事至關重要的裁判都能虧待，萬一他們群起罷工，讓比賽開天窗，豈不丟盡首都顏面，簡直是大事做不好，小事管不了。

蔣萬安今赴台北市議會進行本會期第一次施政報告，林延鳳於蔣萬安施政報告前提出權宜問題指出，自蔣萬安就職至今已將近一年半時間，印象中去年就職滿週年，承諾把台北市打造成一個安全運動、未來之都，如今連要舉辦的全中運賽事，處理都慢半拍，市府竟欠裁判費超過250萬元，即將就要舉辦全中運，卻延遲一個月時間，裁判們領不到薪水。

請繼續往下閱讀...

林延鳳表示，有許多網球賽事裁判向她陳情指，全中運網球資格賽自3月9日開始，已於3月15日落幕，但至今不僅日薪1400至1700元的報酬沒拿到，連外縣市代墊交通、住宿費用也欠款，且據聞其他有舉辦資格賽的項目也有類似情況。

林延鳳說，她8日親自向教育局長湯志民反映仍無下文，截至9日不但經費沒有著落，該局還和她扯出一堆「承辦之台北市立大學核銷程序冗長」等推諉搪塞，讓她無法接受，更慘的是，教育局和她親口證實，日前早已核撥，但還卡在北市大的經費目前為250萬元，經教育局8日了解，這些錢卻仍卡在會計流程，北市大卻反指教育局尚未將這筆錢到位，整件事情淪為羅生門。

林延鳳認為，全中運這場讓全台灣年輕體育健兒齊聚一堂的盛會，本應是有前例可循，且難度遠低於過往北市曾舉辦世大運、聽奧等，但蔣萬安依然辦不好，不僅裁判怨聲載道，還可能引起賽事裁判擔憂「主賽事後續款項也拿不到」的不信任連鎖反應，極有可能在正式賽程中「罷工」。

林延鳳還發現，蔣市府教育局還在施政報告，得意洋洋地表明「爭取大台北資源，全力支持全中運」的方式，竟是「提供前三名選手捷運72、48、24小時免費票券」及「清寒選手獎金」，另外還有「熊讚造型選手證」以及「LINE聯名貼圖」等，毫無任何嘉勉選手或鼓勵爭取成績誘因，可見蔣市府除認真打廣告外，對於細節掌握可說是相當隨便。

林延鳳指出，蔣萬安就職一週年時，花費上百萬拍影片宣傳，還在大巨蛋辦記者會，信誓旦旦說要把台北市打造成一個「安全、運動、未來之都」，但整個市府面對危機處理的時候表現荒腔走板，只會用預算包裝形象，卻沒有解決問題的能力與效率，之前的承諾變口號，完全經不起檢驗，反映襯出「台北既不安全，扶持運動也是荒腔走板，讓市民看不見未來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法