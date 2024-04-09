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金恩盃》葛藍喬安娜讓王欣瑜嚇出冷汗 台灣隊兩點單打失利提前落敗

2024/04/09 15:57

葛藍喬安娜。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天登場，台灣隊首戰勁敵中國，擔綱第1點的22歲女將葛藍喬安娜和世界排名43的王欣瑜激戰兩盤後，以5：7、（4）6：7落敗；第2點上陣的楊亞依苦戰兩盤後以0：6、1：6敗給中國一姐鄭欽文，台灣隊也無緣勝利。

世界排名307的葛藍喬安娜今天打頭陣，力抗世界排名高她許多的王欣瑜，葛藍在首盤最多曾取得4：1領先，甚至還先出現盤末點，可惜沒能頂住壓力，最後遭逆轉，以5：7讓出。

即便首盤被王欣瑜逆轉，葛藍喬安娜在第2盤帶著肩傷奮戰仍打出競爭力，逼出搶七，可惜最後仍以6：7（4：7）敗下陣來。

第2點台灣由目前單打世界排名最高218的楊亞依把關，但她碰上排名第8的中國一姐鄭欽文陷入苦戰，兩盤僅拿下1局，最終以0：6、1：6落敗。

台灣隊在丟掉單打兩點後，確定無緣勝利，最後一點雙打由詹皓晴搭配梁恩碩，面對中國朱琳／郭涵煜。

葛藍喬安娜。（四維體育推廣教育基金會提供）

葛藍喬安娜。（四維體育推廣教育基金會提供）

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

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