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中職》立德棒球場持續改善 高市運發局長：作為台鋼二軍比賽場地

2024/04/09 16:49

立德棒球場長期以來，是三級棒球很重要場地。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中職新軍台鋼雄鷹以澄清湖棒球場為主場，高雄市運發局長侯尊堯今（9日）在議會答詢時表示，已與台鋼球團討論，把立德棒球場改善後，作為二軍比賽用場地 。

高雄市議會今天下午進行教育部門質詢，議員許采蓁指出，立德棒球場的地理位置與交通，都是高雄很重要的球場，但因為長年沒有大型整修，也沒有人力、經費進行維護，現在比較多比賽是學生賽事。

針對立德棒球場受限於腹地，許采蓁認為，目前要整合台銀土地比較困難，但在既有場地下，改建為職棒二軍基地，提供二軍賽事使用，是有可行性。

她詢問運發局長侯尊堯「立德棒球場有無機會成為二軍比賽場地?運發局是否有與台鋼球團討論，領養立德棒球場作二軍基地?」

侯尊堯答稱，去年已與台鋼球團討論，把立德棒球場改善後，作為二軍比賽用場地 。台鋼因為已投資高苑科大，變成台鋼科大，訓練部分基本都在台鋼科大 ；比賽部分，一軍到澄清湖棒球場、二軍到立德棒球場。

侯尊堯說，除了二軍比賽 ，立德棒球場長期來是三級棒球很重要場地，類似甲子園概念，很多國小、國中、高中的重要賽事，都以立德棒球場作為基地 ，市府去年起也進行立德棒球場的整修。

為配合職棒二軍賽事，立德棒球場整建持續進行中，包括球員休息室、活動空間整建，並強化場內養護，運發局預計今年5月完工。

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