MLB》大谷翔平絕好調笑談「秘密武器」 道奇主帥：他洩露機密！

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平近況超火燙，今天對上雙城敲出本季第3轟，還上演猛打賞，連續雙安的場次也推進到5場，創下個人生涯新高。對此大谷受訪也談到狀況絕佳的原因，還揭露一項特殊的「秘密武器」。

根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，道奇昨天對上小熊時，中間一度因雨暫停近3小時。而大谷為了保持手感，在打擊教練的裝備袋裡拿出一支「混合體」球棒，這支球棒的握柄到棒頸與一般球棒無異，但擊球的棒頭部分卻跟板球的球棒一樣呈現扁平狀。

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大谷接著把球放在打擊T座上，開始揮棒。報導指出，用這支球棒訓練最主要目的，是為了強調擊球軌跡，在揮棒的過程中讓球棒維持更長的水平移動，使揮棒動作更加平穩，進而完整發揮打擊的力量，而大谷在嘗試過後，也愛上了這支特殊球棒。

當天比賽繼續開打後，大谷夯了兩支長打。今天又開轟上演猛打賞，賽後大谷談到他的「秘密武器」，他透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）笑著說道，「這支球棒帶來相當好的效果，所以我會繼續用這支球棒訓練。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）也詼諧表示，「他洩露了一些機密！」

大谷加入道奇前8戰，33打數僅敲8安；但近22打數大谷狂敲11安，還有8支長打。道奇打擊教練貝特斯（Aaron Bates）表示，「對打者來說，他們一旦抓到感覺，就會變得很危險。」羅伯斯也談到大谷逐漸融入球隊，「我們每天都更加了解他，我認為他一天比一天更適應，他笑聲不斷，也會開始問問題了。」

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