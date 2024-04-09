晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

JHBL》苗栗2校3隊晉8強 縣長授旗「奪冠請吃火鍋」

2024/04/09 17:05

112學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽4月15日點燃戰火，苗栗縣大倫國中男女籃隊和明仁國中男籃隊等3支勁旅，同時挺進8強決賽，縣長鍾東錦今（9）日授旗給球隊，預祝旗開得勝。 （縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕112學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽4月15日點燃戰火，苗栗縣大倫國中男女籃隊和明仁國中男籃隊等3支勁旅，同時挺進8強決賽，縣長鍾東錦今（9）日授旗給球隊，預祝旗開得勝，各頒發加菜金3萬元，並承諾奪冠後宴請教練、選手們大啖火鍋慶功。

大倫、明仁兩所國中是JHBL籃球傳統勁旅，今年2校、3支球隊同時晉級8強決賽，4月15日起前往新北市板橋體育館參賽，角逐冠軍寶座。鍾東錦今天下午，偕同立委邱鎮軍妻子詹美娟、教育處長葉芯慧、苗栗市代理市長葉志航、縣議員余文忠、鄭碧玉、許櫻萍、校長和家長會等，在大倫國中體育館授旗，期勉齊心協力、再創佳績。

鍾東錦說，大倫國中男、女籃隊及明仁國中男籃隊，多年來都是JHBL晉級總決賽的隊伍，實力非常雄厚；尤其，大倫國中在107學年度，同時榮獲男女籃雙料冠軍後，今年度2校3隊再次勇闖決賽，期待再度替苗栗縣籃球史寫下新篇章。

鍾東錦也希望球員享受比賽，更要有「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，並感謝企業界、家長等各界的付出和支持，期勉兩校再接再厲，並與球員相約，若贏得冠軍，將請球隊吃火鍋慶功。

教育處指出，今年預賽時大倫國中男籃隊張家銘，除每場比賽平均得分20分，於12強取8強比賽數據統計中，目前以平均每場2.8次阻攻成為賽會「阻攻王」；女籃部分大倫選手彭郁婷，賽會期間場均得分20分、助攻有5.8次、抄截5次，都名列前茅。

此外，明仁國中男籃隊選手謝瑋恩在得分、籃板及助攻上皆榜上有名，根據目前統計數據顯示，他以場均24.8得分、13.8個籃板球，均位居全國第二名，助攻場均5.4次暫居全國第五，在這次賽會繳出全能身手及數據。

縣長鍾東錦今（9）日授旗給大倫國中女籃隊，預祝旗開得勝。 （縣府提供）

縣長鍾東錦授旗給明仁國中男籃隊，預祝旗開得勝。 （縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。