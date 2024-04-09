JHBL》苗栗2校3隊晉8強 縣長授旗「奪冠請吃火鍋」

112學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽4月15日點燃戰火，苗栗縣大倫國中男女籃隊和明仁國中男籃隊等3支勁旅，同時挺進8強決賽，縣長鍾東錦今（9）日授旗給球隊，預祝旗開得勝。 （縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕112學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽4月15日點燃戰火，苗栗縣大倫國中男女籃隊和明仁國中男籃隊等3支勁旅，同時挺進8強決賽，縣長鍾東錦今（9）日授旗給球隊，預祝旗開得勝，各頒發加菜金3萬元，並承諾奪冠後宴請教練、選手們大啖火鍋慶功。

大倫、明仁兩所國中是JHBL籃球傳統勁旅，今年2校、3支球隊同時晉級8強決賽，4月15日起前往新北市板橋體育館參賽，角逐冠軍寶座。鍾東錦今天下午，偕同立委邱鎮軍妻子詹美娟、教育處長葉芯慧、苗栗市代理市長葉志航、縣議員余文忠、鄭碧玉、許櫻萍、校長和家長會等，在大倫國中體育館授旗，期勉齊心協力、再創佳績。

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鍾東錦說，大倫國中男、女籃隊及明仁國中男籃隊，多年來都是JHBL晉級總決賽的隊伍，實力非常雄厚；尤其，大倫國中在107學年度，同時榮獲男女籃雙料冠軍後，今年度2校3隊再次勇闖決賽，期待再度替苗栗縣籃球史寫下新篇章。

鍾東錦也希望球員享受比賽，更要有「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，並感謝企業界、家長等各界的付出和支持，期勉兩校再接再厲，並與球員相約，若贏得冠軍，將請球隊吃火鍋慶功。

教育處指出，今年預賽時大倫國中男籃隊張家銘，除每場比賽平均得分20分，於12強取8強比賽數據統計中，目前以平均每場2.8次阻攻成為賽會「阻攻王」；女籃部分大倫選手彭郁婷，賽會期間場均得分20分、助攻有5.8次、抄截5次，都名列前茅。

此外，明仁國中男籃隊選手謝瑋恩在得分、籃板及助攻上皆榜上有名，根據目前統計數據顯示，他以場均24.8得分、13.8個籃板球，均位居全國第二名，助攻場均5.4次暫居全國第五，在這次賽會繳出全能身手及數據。

縣長鍾東錦今（9）日授旗給大倫國中女籃隊，預祝旗開得勝。 （縣府提供）

縣長鍾東錦授旗給明仁國中男籃隊，預祝旗開得勝。 （縣府提供）

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