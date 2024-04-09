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NBA》會續約勇士嗎？K湯坦言本季「很掙扎」 自曝今夏優先考量

2024/04/09 18:26

K.湯普森。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士老將射手K.湯普森（Klay Thompson）在開季前未能與勇士談妥續約，將在今年季後成為自由球員的他，雖然表示自己想終生勇士，但他也透露自己今夏的優先考量。

K湯在隊友D.格林（Draymond Green）的Podcast節目上直呼，自己不敢相信時間飛逝， 他也意識到在NBA打球對身體造成的消耗顯而易見，「季初我確實很困擾，我可以為合約或上場時間的問題找藉口。」但最終在與主帥柯爾（Steve Kerr）談心後，K湯知道自己今年必須「要開心」，繼續為球迷努力。

「今年賽季有點掙扎，這就像運動員生涯的終結，我總覺得自己無法像以前一樣彈跳，或橫移速度大不如前。」K湯坦言，「這幾年對我來說很艱難，受大傷之後，你習慣了在某種水平上打球，但現在你不得不做出調整，這是我生涯最困難的部分。現在我得更準確扮演好我的角色，這沒問題，我明白我還是很厲害的球員，我仍可以維持高效率。」

K湯在與柯爾交談後，逐漸意識到自己想要的是什麼，「不是為了合約或全明星，而是對比賽的熱愛。」談到即將到來的休賽季，他必須在自由市場上做出抉擇，「對，我想和勇士續約，但我也必須把我的心理健康放在首位，並檢視什麼在生涯這個階段才是最重要的。我知道我們還有很多比賽要打，我還沒多想自由市場的事，那樣只會對自己不利，現在對我來說就是把握當下，珍惜還在NBA的機會。」

勇士目前已經確定附加賽席次，目前仍要力拼西部排名，並設法闖進季後賽，再奪下一座總冠軍，而這也是K湯與勇士的當務之急。

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