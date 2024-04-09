空手道》曾出戰東京奧運！日本「空手道男神」西村拳涉性侵被起訴

曾代表日本出戰東奧的空手道選手西村拳涉性侵被起訴。（翻攝自Instagram／ken_nishimura1231）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾代表日本出戰2020年東京奧運的「空手道男神」西村拳，近日因涉嫌性侵一名女子被大阪地方檢察廳起訴。據了解，西村拳於3月29日便被起訴，不過消息直到今（9日）才曝光。

綜合日媒報導，曾代表日本出戰東京奧運男子75公斤級空手道比賽的西村健，因強迫性交導致傷害等罪名被起訴。據起訴書內容顯示，2022年左右，西村拳涉嫌在大阪府性侵一名女子，不但在該女子無法反抗的情況下對她實施性侵，過程中還強抱住她的腰部，導致使她受傷。

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警方調查後於今年2月，以涉嫌強迫性交致傷罪將西村拳移送檢察機關；大阪地方檢察廳則於3月29日依強制性交致傷等多項罪名起訴西村拳，消息直至今（9日）才曝光，不過，大阪地方檢察官辦公室並未透露西村拳是否承認犯行。

28歲的西村拳於2020東京奧運中，勇奪男子空手道組手組中第5名的佳績。據悉，西村拳在高中和大學時期就贏得了全國比賽的冠軍，也曾在國際比賽中奪冠；他在2019年75公斤級更獲得世界排名第一，因獨特的技術及出眾外貌，而被稱為「空手道界的王子」，如今卻捲入性侵風波。

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