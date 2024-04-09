空手道》曾出戰東京奧運！日本「空手道男神」西村拳涉性侵被起訴

曾代表日本出戰東奧的空手道選手西村拳涉性侵被起訴。（翻攝自Instagram／ken_nishimura1231）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕曾代表日本出戰2020年東京奧運的「空手道男神」西村拳，近日因涉嫌性侵一名女子被大阪地方檢察廳起訴。據了解，西村拳於3月29日便被起訴，不過消息直到今（9日）才曝光。
綜合日媒報導，曾代表日本出戰東京奧運男子75公斤級空手道比賽的西村健，因強迫性交導致傷害等罪名被起訴。據起訴書內容顯示，2022年左右，西村拳涉嫌在大阪府性侵一名女子，不但在該女子無法反抗的情況下對她實施性侵，過程中還強抱住她的腰部，導致使她受傷。
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警方調查後於今年2月，以涉嫌強迫性交致傷罪將西村拳移送檢察機關；大阪地方檢察廳則於3月29日依強制性交致傷等多項罪名起訴西村拳，消息直至今（9日）才曝光，不過，大阪地方檢察官辦公室並未透露西村拳是否承認犯行。
28歲的西村拳於2020東京奧運中，勇奪男子空手道組手組中第5名的佳績。據悉，西村拳在高中和大學時期就贏得了全國比賽的冠軍，也曾在國際比賽中奪冠；他在2019年75公斤級更獲得世界排名第一，因獨特的技術及出眾外貌，而被稱為「空手道界的王子」，如今卻捲入性侵風波。
【認否不明】東京五輪・空手日本代表5位の西村拳被告、女性に性的暴行しけがさせた罪で起訴https://t.co/Tyusmf3PXv— ライブドアニュース （@livedoornews） April 9, 2024
起訴状などによると、西村被告はおととし、大阪府内で女性が抵抗できない状態にあることに乗じて性的暴行を加え、ケガをさせた罪に問われている。 pic.twitter.com/s5ETghhBO4