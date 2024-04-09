中職》世紀交易案主角同場先發破局！ 「樂天海嘯」林子偉今未先發

林子偉、王柏融。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕新軍台鋼雄鷹今天首度出戰樂天桃猿，兩隊去年季中的世紀大交易案主角，目前也都在一軍陣中。不過，前一場本季首復出但沒打滿全場的樂天林子偉，今天並未在先發打序中。

去年球季樂天和台鋼達成交易，台鋼以狀元籤選擇的林子偉前進樂天，換來王溢正、藍寅倫和翁瑋均3位選手，樂天另將當時還在日職的王柏融返台後簽約權轉讓給台鋼。

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王柏融返台後成為「台鋼大王」、球隊隊長，開季至今前5戰都先發出賽，今也擔任先發第3棒、左外野手。

林子偉去年因傷影響出賽，今年也沒能趕上開季，7日本季初登場扛游擊手，但只打5局退場。當時樂天監督古久保健二表示，由於守備中撲接和外野回傳後觸殺動作影響到左手，下一戰能否上場是未知數。

樂天桃猿先發打序：

第1棒陳晨威 右外野手

第2棒林立 二壘手

第3棒梁家榮 三壘手

第4棒朱育賢 左外野手

第5棒廖健富 指定打擊

第6棒林智平 一壘手

第7棒林承飛 游擊手

第8棒嚴宏鈞 捕手

第9棒林政華 中外野手

先發投手霸威斯

台鋼雄鷹先發打序：

第1棒曾子祐 游擊手

第2棒郭永維 二壘手

第3棒王柏融 左外野手

第4棒魔鷹 一壘手

第5棒藍寅倫 指定打擊

第6棒張肇元 捕手

第7棒陳文杰 中外野手

第8棒王博玄 右外野手

第9棒杜家明 三壘手

先發投手江承諺

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