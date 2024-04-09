中職》「流浪猿」16、17日何去何從？ 聯盟回應2場地協調中

樂天桃猿。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿隊主場桃園球場仍在整修，16、17日兩場主場迎戰統一獅，確定趕不上。原本昨聯盟宣告該2日延賽，而獅隊今表達願意協助租借南部場地。聯盟稍早回覆，已協調中南部其他球場。

聯盟表示，有關樂天桃園棒球場4月16日、17日主場二連戰無法如期使用，主場樂天球團因新莊、天母無法租借使用，經開會討論後向聯盟提出延賽申請。

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中華職棒聯盟秘書長楊清瓏表示，昨（8）日下午確認場地無法如期使用後，樂天球團隨即聯繫各球場進行租借協調，均無法如願，再次表達借場地的難度。現場與客隊聯繫轉達此事，當時雙方均互相理解難處而延賽。

不過，昨晚獅隊與聯盟討論後，認為可以再協助樂天球團尋找其他場地，除了原天母、新莊無法使用，賽務部也隨即聯繫中南部場地，其中洲際、嘉義市、澄清湖球場都因故無法借用，台南球場則因有二軍賽事需配合調整，亞太則是舉辦春季聯賽，斗六球場有球隊例行練球，確實多數球場無法配合16、17日賽事進行。

經協調後，斗六棒球場如有需求，球隊願意調整練球時間，配合樂天賽事進行。台南棒球場部分，獅隊也願意協助，不過需配合調整二軍賽事場地。目前聯盟已將斗六、台南兩個可使用球場選項提供給樂天球團選擇，讓賽事可以如期開打。

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