MLB》決裂了？大谷翔平再談水原涉賭事件 日媒點出不尋常跡象

水原一平與大谷翔平。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離道奇日籍巨星大谷翔平前翻譯水原一平涉賭案已經過去3個禮拜，昨天道奇作客雙城的比賽，開打3小時前的訪問，聚集超過30人的日本與美國媒體，在詢問大谷的17個問題當中，有關水原的問題就有4題。而日媒也觀察到大谷的回答中，與先前聲明記者會上有很大不同。

大谷在3月25日發表的聲明中，對於水原仍以「曾經信賴的那個人」、「一平君」稱呼。然而根據日媒《Full-Count》報導，這次採訪中大谷則只使用「那件事情」、「這次的那個」來談及此事，連水原的名字一次都未提及。報導表示，不知道大谷是不想再想到水原，還是打算轉換心情。

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水原事件至今依舊備受矚目，被問及如何保持專注力，大谷表示，「在打球的時候，不會特別去想那件事情（水原），我認為球技是不會改變的，首先要相信這點，因為我的工作就是在球場上發揮出百分之百的實力，所以我認為不管場外發生什麼事，這點都是一樣的。」

《Full-Count》指出，就先前報導，大谷與水原關係密切，水原甚至可得知大谷的銀行訊息與親自非法轉帳。「在這次的那件事情後，我不得不改變許多從以前就制定好的事情，所以有些基本的生活習慣還沒建立好。」大谷說道。

大谷昨役敲出本季第3支全壘打，還上演猛打賞，連續5場比賽有雙安表現。大谷表示，「當然隊上的大家都有給我支援，也有感受到教練和制服組的幫忙，對於他們真的感到非常感激。」

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