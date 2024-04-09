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MLB》洋基28歲大齡新秀初登板！僅用4球秒抓3出局直言太快了

2024/04/09 21:37

馬切夫斯基。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天賽前與3A的28歲大齡新秀左投馬切夫斯基（Josh Maciejewski）簽下大聯盟合約，他也在對戰馬林魚的9局上登板，僅用4球就抓下3個出局數，賽後他也直言，自己以為初登板時間會再長一些。

馬切夫斯基是洋基2018年第10輪選進的投手，去年在3A出賽16場，23.2局投球送出18K，防禦率3.42，累積4勝1敗，今年他在3A投4.2局還沒失分。洋基賽前也將他拉上大聯盟，並將牛棚右投卡森斯（Jake Cousins）下放，並DFA左投安德魯斯（Clayton Andrews）。

馬切夫斯基在9局上登板，用1球外角偏低變速球，讓福特斯（Nick Fortes）敲出三壘滾地出局。下一棒戈登（Nick Gordon）第一球走內角伸卡球形成壞球，第二球再投偏低伸卡球，戈登同樣擊出三滾地出局。最後一名打者克魯茲（Bryan De La Cruz），也一樣擊出三壘滾地出局，最終洋基7：0完封馬林魚。

根據《美聯社》報導，此役馬切夫斯基的家人也來到場邊觀戰，不過他的初登板僅花4球就解決3名打者，沒有留給家人太多時間來欣賞他的投球。馬切夫斯基也直言，「感覺我一眨眼，一切就結束了，我確實認為我會投得比這還要久一些。」

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