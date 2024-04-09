金恩盃》謝淑薇膝傷沒打 詹皓晴／梁恩碩雖贏球仍不敵中國

詹皓晴、梁恩碩拿下勝利。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今正式在長沙開打，台灣一姐謝淑薇因為膝蓋傷勢沒有出賽，葛藍喬安娜、楊亞依單打苦戰王欣瑜、鄭欽文雙雙敗下陣來，不過雙打推出詹皓晴／梁恩碩，兩人只花1小時18分鐘就直落二收下勝利，以1：2不敵中國暫居第4，明日第二場賽事將碰上南韓隊。

世界排名307的葛藍喬安娜昨打頭陣，和排名43的王欣瑜展開激戰，首盤最多曾取得4：1領先，還一度出現盤末點，但擋不住對手反撲，以5：7讓出；第2盤葛藍和對手鏖戰到搶七，才以6：7（4：7）落敗。

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葛藍喬安娜說：「其實有點生氣，因為覺得其實是有機會贏下來的，知道她很喜歡把比賽節奏加快，所以今天的策略就是多一點變化，不要被她帶走，可以多打一些旋一點的球，或是用一些切球、比較低一點的球去擾亂她節奏。」雖然輸球還是覺得有點可惜，但手腕傷勢復出才打第2戰就打出自己想要的內容，依舊讓她很滿意，「雖然今天輸了，但覺得打出一場好球，很開心能在這樣的氣氛下打球。」

第2點、世界排名219的楊亞依遭到排名第8的中國一姐鄭欽文震撼教育，以0：6、1：6落敗。楊亞依說：「賽前其實大概就有心理準備可能會遇到她（鄭欽文），上場就沒有想太多，就是好好的，面對面去挑戰她，不要害怕就是跟她打就對了，」

楊亞依坦言，開賽前她以為兩人的差距只是在排名上，「但實質上打下去，我才知道自己跟她相差了多少，不過能有機會和她正面對決，畢竟過去我連50名的選手都很少有機會碰到，這次能跟欽文打到，也算是解鎖成就了吧。」

連丟兩點後，確定由中國拿下勝利，但台灣隊壓軸的詹皓晴／梁恩碩表現依舊可圈可點，僅用1小時18分鐘就以6：4、6：2擊敗朱琳／郭涵煜。

詹皓晴直言首盤率先破發她認為就是能甩開對手最大的關鍵，今天雖然是第一次跟梁恩碩搭配，感覺兩人打法互補，「我們兩個都是站反拍位，討論後決定就交給恩碩，決勝點一樣給她，我在前排就是想辦法幫忙。」

梁恩碩雖然昨天晚上才到達長沙，都還沒有跟團隊一起練習過就馬上上陣，她坦言本來就知道沒什麼時間能調整，所以就是平常心面對，然後邊打邊找感覺，「第一場比我想像中好滿多的，其實因為皓晴姊在有威脅到她們，讓她們後面截擊都打不進去。」

對於兩場單打的分析，台灣隊教練何智仁認為葛藍喬安娜的確滿有機會，「因為畢竟是地主，自己壓力應該也不小，一開始就打得綁手綁腳，葛藍也很積極，打出自信心來，兩盤後面都有點猶豫，葛藍其實也給對方不少壓力，最後的關鍵大概就是看誰的掌握度比較高，所以第一點有點可惜。」

至於楊亞依，何智仁認為畢竟兩人在實力上的確有不小的落差，最大的差別就是楊亞依只要一變化，鄭欽文馬上就能轉換，不給她適應時間，「當然透過跟前10的選手較量，去針對不足處進行修正。」

至於雙打的部分有經驗豐富的詹皓晴帶領，何智仁也相當放心，「雙打我們比較佔優勢，觀念都比對方清楚，這次靠雙打有順利拿下一點，我相信對後面的賽事都會蠻有幫助。」

而最受矚目的台灣一姊謝淑薇因為膝蓋傷勢此役掛免戰，不過第一點單打十，謝淑薇哥哥謝政瀛來到球場觀看葛藍喬安娜的比賽，還掏出筆記本寫寫畫畫。

謝淑薇則是在次盤時來到球場為隊友加油，當葛藍喬安娜打出好球時，也為她鼓掌喝采。值得一提的是，當時葛藍的對手正是去年和謝淑薇一起在法網奪下女雙冠軍的搭檔王欣瑜，謝淑薇也一路待到女雙賽事都結束後，才和家人、日本教練藤原里華一同離開球場。

詹皓晴、梁恩碩拿下勝利。（四維體育推廣教育基金會提供）

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