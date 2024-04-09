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羽球亞錦賽》10日賽程出爐！戴資穎下午登場、周天成早上打頭陣

2024/04/09 20:33

戴資穎。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年亞洲羽球錦標賽今天進行資格賽，明天展開32強賽，台灣共19組人馬出賽，台灣一姊戴資穎預計下午2點登場，台灣一哥周天成則是早上9點打頭陣。

世界排名第3的戴資穎本屆尋求2連霸，首輪對手是世界排名57香港女將盧善恩。小戴去年杭州亞運女團賽和盧善恩交手，以21：19、21：17獲勝。另外，許玟琪遭遇中國韓悅，宋碩芸對印尼瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），白馭珀碰緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar）。

男單方面，還要捍衛巴黎奧運參賽門票的周天成，首輪將遭遇中國好手翁泓陽，小天必須設法贏過勁敵，也才能讓另一位台灣好手「左手重砲」林俊易保有爭取奧運門票的機會，小林首輪則要對上澳門的裴鵬鋒，而王子維因大馬對手黃智勇退賽，已經兵不血刃挺進16強。

男雙李哲輝／楊博軒因印度強敵蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）退賽，提前晉級16強；去年打進4強的李洋／王齊麟對日本組合古賀輝／齋藤太一，另外盧敬堯／楊博涵、李芳至／李芳任也會出賽。

女雙胡綾芳／林筱閔、李佳馨／鄧淳薫上演台灣內戰，許雅晴／林琬清、楊景惇／張淨惠也要上場拚晉級，混雙有葉宏蔚／李佳馨、邱相榤／林筱閔、張課琦／李芷蓁、楊博軒／胡綾芳。

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