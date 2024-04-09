MLB》悲情！「神鱒」近10轟全是陽春砲 球迷諷：史上最天使的數據

楚奧特。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）開季瘋狂開轟，今天對上光芒的比賽敲出本季第5轟，目前暫居美聯全壘打王。不過美媒《ESPN》也列出楚奧特一項超悲情數據，令許多美國球迷看了直呼，「這絕對是史上最『天使』的數據！」

楚奧特今天首打席就先敲出一支三壘安打，幫助天使先馳得點。第二打席又補上一發陽春砲，本季第5轟出爐，擊球初速高達108.7英哩，飛行距離為423英呎。第五打席又敲出一壘安打，上演猛打賞，最終天使也以7：7擊敗光芒。

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然而《ESPN》卻列出一項數據指出，楚奧特已經跨季連10支全壘打全都是陽春砲，這也凸顯出天使其他打者的上壘能力較貧乏。對此許多美國球迷紛紛表示，「這是我看過史上最『天使』的數據！」、「這老哥在1打9啊！」、「拜託天使交易他」，更有不少人諷刺，「想像他和大谷翔平同隊」。

但事實上，天使本季目前的戰績與遊騎兵一樣為6勝4敗，暫居美聯西區龍頭，而團隊得分和攻擊指數在分區也都僅輸給遊騎兵。至於楚奧特本季出賽10場，打擊率0.297，攻擊指數1.138，累積5轟、6分打點。

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