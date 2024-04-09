晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》悲情！「神鱒」近10轟全是陽春砲 球迷諷：史上最天使的數據

2024/04/09 21:02

楚奧特。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）開季瘋狂開轟，今天對上光芒的比賽敲出本季第5轟，目前暫居美聯全壘打王。不過美媒《ESPN》也列出楚奧特一項超悲情數據，令許多美國球迷看了直呼，「這絕對是史上最『天使』的數據！」

楚奧特今天首打席就先敲出一支三壘安打，幫助天使先馳得點。第二打席又補上一發陽春砲，本季第5轟出爐，擊球初速高達108.7英哩，飛行距離為423英呎。第五打席又敲出一壘安打，上演猛打賞，最終天使也以7：7擊敗光芒。

然而《ESPN》卻列出一項數據指出，楚奧特已經跨季連10支全壘打全都是陽春砲，這也凸顯出天使其他打者的上壘能力較貧乏。對此許多美國球迷紛紛表示，「這是我看過史上最『天使』的數據！」、「這老哥在1打9啊！」、「拜託天使交易他」，更有不少人諷刺，「想像他和大谷翔平同隊」。

但事實上，天使本季目前的戰績與遊騎兵一樣為6勝4敗，暫居美聯西區龍頭，而團隊得分和攻擊指數在分區也都僅輸給遊騎兵。至於楚奧特本季出賽10場，打擊率0.297，攻擊指數1.138，累積5轟、6分打點。

在 Instagram 查看這則貼文

ESPN（@espn）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。