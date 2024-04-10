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MLB》讓鄧愷威投第4局感到很抱歉！塞揚強投自責「這對他不公平...」

2024/04/10 07:01

鄧愷威。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人休季簽下的2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），昨天對上國民迎來本季初登板，但他僅投3局就提前退場，也讓台灣好手鄧愷威有機會登板中繼。賽後史奈爾也自責，自己不應該讓鄧愷威吃那麼多局，「這對他不公平。」

史奈爾昨天僅投3局就用72球，失掉3分退場。巨人後續啟用E.米勒（Erik Miller）、魯普（Landen Roupp）與鄧愷威等3位新秀投手上場消化局數，其中我國好手鄧愷威在6局上登板，總計3.1局用61球，被敲3安失2分，投出2次三振和3次保送，防禦率從9.00降至7.11。

《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文指出，鄧愷威在投出當天最簡潔的表現，不過進入第4局投球時感到疲倦，使得總教練梅爾文（Bob Melvin）再派出羅傑斯（Taylor Rogers）抓下最後兩個出局數。

昨天先發的史奈爾賽後談及自己的表現，「春天還是在學習的階段，你可能會有一個糟糕的開始，但這並不打緊。從現在開始才變得重要。」對於讓鄧愷威吃到將近4局，史奈爾自責，「當我只投了3局，讓鄧必須吃掉4局，我對自己感到很不滿，因為我讓他陷於不利的位置，這對一個想出人頭地的年輕人來說很不公平。」

不過史奈爾也表示，自己正在逐漸找回狀態，「我必須建立起穩定性，將一切打好基礎。特別是曲球，我正想辦法讓它進入狀況，可以變得更好，我很期待下一場先發。」

史奈爾。（美聯社）

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