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羽球亞錦賽》為奧運門票拚了！ 奧原希望挑戰擊敗安洗瑩：努力拚到最後...

2024/04/09 22:10

奧原希望。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本前球后奧原希望力拚巴黎奧運門票，亞錦賽是她最後爭取積分的機會，但她在明日女單首輪就要強碰南韓世界球后安洗瑩，對此奧原直呼自己會全力以赴拚到最後。

奧原希望目前在日本女單的奧運積分排名落後山口茜、大堀彩，想進軍五環殿堂難度很高，接受訪問時，奧原也表示：「要拿到今年奧運參賽資格，我在亞錦賽至少需要打入4強。」

奧原希望透露自己目前的狀態不錯，「因為上個月連續參賽，沒能來得及練球，也沒時間來修正擊球動作，最近這2週感覺訓練成果不錯，很期待明天的比賽。」

談到首輪就要對決安洗瑩，奧原苦笑說道：「我只能努力了，山口茜曾在今年全英賽對上安洗瑩，兩人都特別頑強，當時都拚到受傷了，但如果不抱著這樣的覺悟去面對安洗瑩的話，將無法跨越她。」

奧原直言自己沒有想太多，就是全力以赴拚到最後，「首輪拿不下的話，就沒有奧運資格了，所以先竭盡全力打好明天的比賽，即使最後不能參加奧運，也要展現出『奧原希望的意志』，拚到最後。」

奧原表示：「預計這場比賽會非常艱苦，但我會帶著享受的心態，去跟現任世界球后戰鬥，現在我沒有任何壓力，可以盡情的去挑戰她，能和當今最厲害的選手比賽，對我來說是十分難得的，正因為如此，希望自己不要忘了拚到最後。」

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