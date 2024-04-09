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中職》超狂逆轉！ 張肇元滿壘建功 台鋼隊史首支再見安打出爐！

2024/04/09 22:09

張肇元再見安打。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿今作客澄清湖台鋼雄鷹主場，前5局落後的狀況下，一度逆轉比分，但9下新秀終結者賴胤豪登板險象環生，台鋼一度造成滿壘且追分，張肇元再見安打，6:5贏球。

台鋼前5局壓制對手，狀元郎曾子祐前兩打席都擊出二壘打，兩度靠隊友安打延續回壘得分，2棒的郭永維雙安、洋砲魔鷹前5局打下2打點，台鋼前5局取得2分領先。

台鋼左投江承諺首戰在大巨蛋拿下隊史首勝，今對戰樂天再次交出好投，他投6局送出5次三振、沒有四壞球保送，被擊出5支安打，唯一失分是5局被林承飛擊出二壘打，以6局失1分優質先發之姿退場。

樂天反攻出現在8局上，台鋼推出王躍霖面對前隊友，代打林泓育靠游擊手曾子祐失誤上壘，接著陳晨威、林立連續擊出二壘打，林立的安打幫助球隊一舉追平，接著梁家榮再補上安打，樂天超前。

台鋼換投，左投黃群讓朱育賢擊出滾地球，2出局，但後續被廖健富擊出二壘打，樂天又拿1分。

9局下，樂天新人賴胤豪登板關門，保送首位上場的曾子祐、下1棒郭永維，王柏融敲安追回1分，造成二三壘有人，魔鷹被故意四壞保送造成滿壘，樂天換投，王志煊接手面對紀慶然，滾地球造成回本壘跑者出局。

仍是1出局滿壘狀況下，樂天再換投，蘇俊璋面對張肇元，被張肇元擊出中外野方向再見安打，帶2打點。

張肇元再見安打。（台鋼雄鷹提供）

張肇元再見安打。（台鋼雄鷹提供）

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