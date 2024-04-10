MLB》相信大谷翔平是無辜的！ 大聯盟主席談水原一平簽賭案

大谷翔平先前捲入前翻譯水原一平非法簽賭案。（資料照，USA TODAY Sports）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平先前捲入前翻譯水原一平非法簽賭案，目前全案持續調查中，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）近日也針對此事發表看法。

水原一平除了爆出涉賭風波，更被指控大規模竊取大谷帳戶資金償還賭債，醜聞鬧得沸沸揚揚，事件發生後已遭道奇球團開除，而水原也說詞反覆，一開始指稱大谷有幫忙還債，後又改口表示大谷不知情。

請繼續往下閱讀...

大谷先前曾召開記者會出面回應，直言對自己所信任的人做出這些事情，感到難過和震驚，並強調自己沒有賭博，過往也不知道水原賭博成癮還積欠賭債，是水原擅自進入自己的帳戶，把錢匯給博弈公司。

根據《橙縣紀事報》指出，大聯盟主席曼佛瑞日前在廣播節目中談到水原涉賭案時，他表示自己相信大谷是無辜的，並盛讚大谷的公開聲明「非常可信、非常透明」。

不過曼佛瑞也提到：「但我認為我們有責任確保能夠驗證其中的故事，對我們的球迷保證比賽的公平性。」

曼佛瑞也認為，調查時間不會太久，「調查正在進行中，很難準確描述目前進展到什麼程度，但我認為這不會持續很長時間。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法