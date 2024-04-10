戴資穎亞錦賽首戰拚16強門票 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場賽事轉播，由道奇續戰雙城，來看近期手感超火燙的大谷翔平能否連2場開轟？喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉！

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NBA有2場轉播，第一場是塞爾提克對決公鹿，東部強權對決勢必精彩可期，第二場是勇士大戰湖人，此戰攸關排名卡位戰，雙方會有什麼火花呢？

中職3地開打，中信兄弟在台南踢館統一，台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，衛冕軍味全龍則要交手富邦悍將，中職的球迷別忘了鎖定轉播囉！

亞洲羽球錦標賽今天展開32強賽，台灣共19組人馬出賽，台灣一姊戴資穎預計下午2點登場，台灣一哥周天成則是早上9點打頭陣。

MLB

07:30 道奇@雙城 愛爾達體育2台

NBA

07:30 塞爾提克@公鹿 愛爾達體育1台

10:00 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 富邦@味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

18:35 兄弟@統一獅 MOMOTV、博斯運動一台

18:35 樂天@台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、DAZN1

日職

17:05 羅德@西武 DAZN2

羽球亞錦賽

09:00、14:00 32強 愛爾達體育3台

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