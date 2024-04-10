足球》2024安聯小小世界盃報名倒數 鼓勵小朋友足球場追夢

2024安聯小小世界盃5月登場。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11週年，今年適逢巴黎奧運年，主題為「Fight for Glory！」希望小球員們都能夠盡力展現自己，拿出最佳表現，致敬奧運精神，3月25日開放報名後，吸引全台各路球隊踴躍報名，4月12日即將截止。

去年是「安聯小小世界盃」第10年，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽絕對是至關重要的奠基者，從2014年第一屆257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍數已經高達1458隊，增長率達到431%，推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別。

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「Fight for Glory」是今年的賽事標語 ，激勵每位球員超越極限、追求卓越，這是對運動精神和團隊合作的承諾， 也是對奧運精神的致敬，期待球員在球場上盡情發揮，綻放出屬於自己的光芒，同時作為安聯小小世界盃的悠久傳統，今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。

「2024安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，並開放台北市、花蓮縣、新竹縣、高雄市、台中市、新北市、台南市七個區域報名，全國總決賽將訂在7月6日至7月7日，於台北市立大學天母校區體育館登場，並由愛爾達體育台現場直播，讓親友團能夠為勇敢追夢的孩子們加油打氣。

最終5個組別的奪冠隊伍，都可以直接把冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格；今年每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的安聯小小世界盃紀念鑰匙圈，前3名再加碼利百代贊助的大禮包。

安聯人壽多年來始終秉持積極參與足球運動發展的熱情、推動偏鄉公益列車，更是成為奧運與帕奧全球保險合作夥伴，並於各項活動中融入奧運精神與價值，今年特別在總決賽現場規劃「身心障礙足球體驗活動」，讓20位身心障礙的朋友們，能夠來一場友誼賽，享受足球的快樂與榮耀。

「2024安聯小小世界盃」自3月25日開放報名後，吸引全台好手們踴躍報名，報名進入最後倒數階段，即將在4月12日中午12點截止報名，還未報名的球隊速度要快囉！別錯過這場奧運等級的足球盛會！報名相關資訊請洽安聯小小世界盃官方網站」與「安聯小小世界盃官方臉書粉專」。

報名網站：

https://scotaiwan.com.tw/gamelists/#/signup

分區預賽時間：

台北市-5月4日至5月5日 （北市大天母校區）

花蓮縣-5月4日至5月5日 （花蓮縣立體育高級中等學校）

新竹縣-5月25日至5月26日 （新竹台大竹北校區）

高雄市-5月25日至5月26日（鳳山體育場）

台中市-6月1日至6月2日 （朝馬足球場）

新北市-6月22日至6月23日 （華僑中學）

台南市-6月22日至6月23日 （永華足球場）

全國總決賽：

2024年7月6日至7月7日（北市大天母校區體育館）

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