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中職》小野寺賢人VS.鈴木駿輔 相隔5452天再現日投同場先發

2024/04/10 07:05

小野寺賢人、鈴木駿輔。（本報資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天澄清湖球場台鋼雄鷹對樂天桃猿之戰，台鋼推出小野寺賢人先發，強碰樂天鈴木駿輔，這也是相隔5452天，中職再度上演兩名日本籍投手同場先發較勁的戲碼。

上一次中職出現兩名日本籍投手同場登板先發，是在2009年5月7日台中球場兄弟象對興農牛之戰，當時兄弟小林亮寬投5局被敲9安失6分其中4分責失，興農正田樹投6局被敲5安失2分都是責失，兩人皆無關勝敗，最終兄弟以10：6擊敗興農。

至於中職史上第一次日籍投手同場先發對壘，則是在1998年4月5日台南球場，當時兄弟象推出東鈮先發，他投7局失4分拿下勝投，技壓統一獅金森隆浩的的2.2局失4分，金森隆浩承擔敗投，該役兄弟以8：6力退獅隊。

小野寺賢人和鈴木駿輔有許多相似之處，兩人同為1998年出生，皆來自日本獨立聯盟體系的BC聯盟，都拿過該聯盟投手MVP，而且都是日職選秀落榜生，不約而同在今年來台展開職業生涯，兩大獨盟頂尖強投同場先發較勁的戲碼從日本搬到台灣。

4月4日小野寺賢人在大巨蛋對中信兄弟，先發4.1局被敲8安失5分苦吞敗投，同一天鈴木駿輔在天母對味全龍先發，投5局被敲6安失3分拿下勝投。

根據統計，中職史上總計67名日籍洋將曾在一軍亮相，包括57名投手和10名野手；今年全聯盟日本助拳人除了小野寺賢人和鈴木駿輔，還有台鋼日籍左投笠原祥太郎。

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